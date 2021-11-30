С любовью к детям и взрослым

«ОскарМед» - клиника, которая собрала под своей крышей одних из самых квалифицированных врачей и высокотехнологичное оборудование. Здесь всегда ждут пациентов уютные и чистые кабинеты, приветливые регистраторы и медсестры, и, конечно, коллектив врачей-профессионалов и энтузиастов своего дела.

- Изначально, клиника под таким названием действует с 2014 года. Однако на тот момент мы работали вместе с соучредителями, и только в сентябре 2018 года мы вместе с супругом смогли отделиться. Теперь это семейное дело, - рассказывает Екатерина Добрычева, директор клиники.

Таким образом, в сентябре стоматологической клинике «ОскарМед» исполнилось три года. Свой день рождения клиника отметила прекрасным событием: открылся еще один филиал, на улице Кола Бельды, 1.

С любовью к детям и взрослым

- Там мы смогли уже сделать все именно так, как это видели. Ремонт, оборудование - все, как было в наших планах. Теперь мы планируем отремонтировать клинику на Советской, 32. Вообще, в идеале мы бы хотели сделать этот филиал чисто детской стоматологией, с возможностью лечения детей до четырех лет под общей анестезией, - делится Екатерина Добрычева.

Директор клиники не раз подчеркнула важность именно детской стоматологической помощи. В первую очередь это обусловлено тем, что в городе недостаточно стоматологий, работающих с детьми. Сама Екатерина - детский стоматолог, в прошлом педиатр, поэтому как никто другой понимает важность детской стоматологии.

- Например, местную анестезию разрешено использовать, начиная с четырех лет, это написано даже в аннотации к препаратам. Опять же маленькому ребенку очень сложно спокойно вытерпеть длительное лечение зубов. Поэтому без общей анестезии не обойтись. Но для этого нужны условия и специалисты, - объясняет директор.

У клиники «ОскарМед» большие планы. Это и повышение уровня обслуживания, и развитие детской стоматологии, и освоение новых технологий. Коллектив клиники ценит своих пациентов и старается сделать лечение максимально комфортным для них - это и уровень цен, и приветливый персонал, и только самая квалифицированная помощь врачей.