В Амурске начал работу новый спорткомплекс, строительство которого контролировал Михаил Дегтярев

С введением в строй спорткомплекса мощный стимул получит секция хоккея Фото: Правительство Хабаровского края

В сентябре прошлого года Михаил Дегтярев во время рабочей поездки в Амурск проверял, как идет строительство ледового комплекса и масштабного ремонта детско-юношеской спортивной школы. Спонсор работ уверил, что спортивные объекты будут полностью сданы в четвертом квартале 2021 года. Так и получилось.

От имени главы региона к участникам церемонии запуска обратился Дмитрий Чикунов, министр физической культуры и спорта Хабаровского края. Он подчеркнул, что это по-настоящему знаковое событие для всего региона.

- В крае ведется активная работа по продвижению и популяризации идей здорового образа жизни у подрастающего поколения и молодежи. Обновляется и укрепляется материально-техническая база спортивных сооружений, проводятся соревнования различного уровня. Безусловно, останавливаться на достигнутом мы не намерены. В планах продолжить модернизацию спортивной инфраструктуры Хабаровского края, в том числе и совместно с компанией «Полиметалл». Она помогла привлечь инвесторов для реализации данного проекта, - отметил в приветственном послании от Михаила Дегтярева министр спорта Хабаровского края.

В спорткомплексе будут проводить тренировки по самым разным дисциплинам Фото: Правительство Хабаровского края

Событие для Амурска действительно знаковое. Своего хоккейного поля вообще не имелось, а местная ДЮСШ 40 лет не видела ремонта. В ней занимается больше 1200 детей и подростков. Здесь практикуют 12 видов спорта. С введением в строй спорткомплекса мощный стимул получит секция хоккея с шайбой и фигурного катания. Ребят начнут набирать в ближайшее время. При этом высокая пропускная способность ледового дворца и предусмотренная зона проката и продажи спортинвентаря позволят принимать на местном льду всех желающих покататься на коньках.

Надо отметить, что здание ДЮСШ было отремонтировано за счет внебюджетных средств АО «Полиметалл». Комплексное обновление коснулось, прежде всего, плавательного бассейна и спортзала.

Сегодня фактически новая спортивная школа Амурска готова вновь принять своих многочисленных воспитанников и их родителей. Губернатор Хабаровского края в своем напутственном слове выразил уверенность, что ребята, занимающиеся здесь под руководством опытного тренерского штаба, будут и впредь демонстрировать блестящие спортивные результаты и достижения.

Генеральный директор АО «Полиметалл» Виталий Несис также убежден, что спорт - это одна из возможностей для детей сделать первый важный шаг в жизни.

- Это не только физическое здоровье, это и характер, и шанс подружиться со сверстниками, найти наставников. Поэтому я искренне надеюсь, что школа будет востребована среди жителей города. Мы со своей стороны продолжим поддержку спортивной инфраструктуры Амурска, - заявил Виталий Несис.

Как видим, к решению накопившихся в районах проблем Дегтярев привлекает не только средства бюджета, но и спонсоров. С первых дней работы в Хабаровском крае глава региона подчеркивал, что бизнес должен участвовать в жизни региона, должен нести социальную ответственность, особенно в тех муниципальных образованиях, где он зарабатывает средства. Призыв губернатора был услышан, например, «Полиметаллом». И это лишь один из случаев, когда сотрудничество краевых властей и крупного бизнеса дало позитивные плоды.