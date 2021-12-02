«Разыгралась тройка-вьюга»: хабаровский скульптор удивил немцев русскими сказками

Одна из работ Вадима и Ивана на фестивале. ФОТО: Вадим Полин

Когда-то здесь была Олимпийская деревня, построенная к Олимпиаде 1936 года. Потом здесь выращивали клубнику, а сейчас здесь действует культурный центр. Мы говорим о Деревне приключений Карла в местечке Эльшталь, где уже в шестой раз проходит фестиваль ледовой скульптуры. Уже не впервые на это мероприятие приглашают хабаровского скульптора Вадима Полина, чьи работы уже стали известны во многих странах мира.

В команде с Вадимом был его давний напарник, Иван Локтюхин, тоже бывший хабаровчанин. Их на этот фестиваль пригласили персонально.

Снежная королева. ФОТО: Вадим Полин

- Когда-то примерно в 2008 году в Санкт-Петербурге, мы вместе с Иваном участвовали в конкурсе песчаных скульптур. Там-то мы и познакомились Отмаром - главным художником проекта «Деревня приключений Карла». Сам он скульптор и путешественник. Собственно, в том году он и пригласил нас с Иваном к себе в проект, - рассказал «КП – Хабаровск» Вадим Полин.

Еще одна работа Вадима Полина и Ивана Локтюхина. ФОТО: Вадим Полин

Для проведения фестиваля скульптур в деревне выстроены огромные ангары-холодильники. Температура в них держится -10 градусов по Цельсию, тогда как на улице в данный сезон колеблется от 0 до +10.

Вообще, сама Деревня Карла славится своими скульптурами и инсталляциями. Материалы, помимо льда, самые разнообразные: дерево, металл, детали старых самолетов, автомобилей и даже бочек. Строения же бывшей Олимпийской деревни сейчас практически все пустуют. Некоторые здания впоследствии были заняты воинской частью СССР. В дальнейшем эти объекты планируется отреставрировать и расширить за их счет культурный городок.

Инсталляция в Деревушке приключений Карла. ФОТО: Вадим Полин

Скульптуры в Деревне Карла зачастую создаются из подручных средств. ФОТО: Вадим Полин

СТОЛИЦА ЛЕДОВОЙ СКУЛЬПТУРЫ

На создание ледового царства в этот раз было отведено три недели. Команды насчитывали от 1 до 4 человек. В мероприятии в этом году участвовали представители десяти стран: Монголия, Малайзия, Таиланд, Япония, Китай, Польша, Болгария, Коста-Рика, Филиппины и Россия. Всего в фестивале приняли участие 25 человек, из которых более половины – россияне.

Фестиваль вышел многонациональным. ФОТО: Вадим Полин

- Тема в этом году - «Сказки народов мира». Если взглянуть на фотографии, можно заметить, что мотивов русских сказок очень много, так как в фестивале было очень много представителей из России, из которых три из Хабаровска, - рассказывает Вадим. – Я связываю это с тем, что в России сам по себе высокий уровень художественного образования. А Хабаровск в силу климата можно считать столицей ледовой скульптуры. Если вы взглянете на состав участников различных конкурсов, то увидите, что в нем как минимум два-три человека из Хабаровска.

А КАК ЭПИДЕМИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА?

Вадим Полин рассказывает как обстановка в связи с пандемией за рубежом. По его словам, немцы очень дисциплинированные и привились почти все, но при этом в последнюю неделю эпидемическая обстановка в Германии ухудшилась и почти все заведения закрылись, кроме продуктовых магазинов.

- В общем-то, мы все три недели усиленно работали над проектами, поэтому выходить нам особо было некогда. Отмечу, что нам почти каждый день проводили экспресс-тесты на ковид. Также мы прошли ПЦР-тест перед вылетом из Хабаровска, тест перед вылетом из Германии и экспресс-тест по прибытии на родину. В общем, в этом вопросе безопасность соблюдалась очень тщательно.

Вадим Полин, помимо регулярных поездок в Германию, бывал в Португалии, на Аляске и других местах. Так что, мы можем смело можем назвать его скульптором-интернационалистом. Однако он всегда возвращается на родину, в Хабаровск, где продолжает творить свои удивительные изваяния из любых доступных материалов – льда, дерева, металла, песка и даже бетона.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

«Все уже есть, нужно только довести до ума»: известный скульптор о Хабаровске с оглядкой на европейские города

По мнению Вадима Полина городу для удобной жизни не хватает грамотного планирования (подробнее)