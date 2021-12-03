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Происшествия3 декабря 2021 0:43

После ЧП на «Листвяжной» проверят шахты Хабаровского края

Соответствующее распоряжение дал генеральный прокурор России Игорь Краснов
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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После ЧП на «Листвяжной» проверят шахты Хабаровского края

После ЧП на «Листвяжной» проверят шахты Хабаровского края

Фото: МЧС России

Взрыв в шахте «Листвяжная» на Кузбассе стал поводом для тотальных проверок во всех шахтах страны. В частности, генпрокурор России Игорь Краснов в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным дал поручение проверить и шахты Хабаровского края, пишет ТАСС.

Генпрокурор пояснил: решение было принято после выявления в шахтах Кемеровской области множественных нарушений, которые вполне могут повториться и в других регионах.

- Поставлена задача, чтобы проводимые проверки не парализовали работу предприятий, а выявленные нарушения, по возможности, максимально быстро устранялись, - отметил Краснов.

К слову, проверять будут не только сами шахты, но и персонал. Наблюдения показали, что квалификация сотрудников не всегда соответствует требованиям. Поэтому поручено проверить легитимность выданных дипломов и свидетельств инженеров, экспертов и контролеров.

Напомним, взрыв в шахте на Кузбассе унес жизни 51 человека. Среди погибших шахтеры и пятеро сотрудников МЧС.

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