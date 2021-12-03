Дойдет до -40: жителей Хабаровского края предупредили о резком похолодании Фото: Олеся Приходько

Не удастся хабаровчанам провести ближайшие выходные на свежем воздухе. Столбик термометра в регионе, и в частности в Хабаровске, опустится достаточно низко. Однако такие морозы задержатся ненадолго.

- В выходные дни в Хабаровском крае без существенных осадков. Ясно, солнечно, морозно. Ветер будет дуть в западном направлении от 7 до 12 метров. Ночью в субботу, 4 декабря, температура воздуха опустится до 23-28 градусов мороза. В горах Сихотэ-Алинь, Аяно-Майского и Верхнебуреинского районов температура упадет до -40 градусов, - рассказала «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

В среднем по краю днем в субботу будет от -15 до -21 градуса, а на севере - 21-26 градусов мороза. В воскресенье будет чуть теплее. Ночные температуры будут держаться в пределах 20-27 градусов мороза, в горах - до -30 градусов. Дневные температуры в основном будут держаться от 10 до 17 градусов мороза, а на юге от -8 до -13 градусов.

- В Хабаровске в выходные также без осадков. Ветер западный и юго-западный от 5 до 10 метров. Ночью в субботу столбик термометра опустится до 25-27 градусов мороза. В субботу днем от -18 до -20 градусов. Вообще, холодный день получится. В воскресенье ночью от -22 до -24 градусов. А днем станет теплее - от 9 до 11 градусов мороза, - добавила синоптик.

Предстоящая неделя пройдет без существенных осадков. Возможен небольшой снег 6-7 декабря, но осадки будут слабые. Температура постепенно вырастет, от холода регион отойдет. На неделе температура будет держаться в пределах 10-17 градусов мороза ночью и 5-10 градусов мороза днем.