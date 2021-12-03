Прокат по QR-коду и зона для керлинга: что ожидает хабаровчан на народном катке в декабре 2021

Народный каток будет украшен яркой подсветкой и арт-объектами Фото: Борис КОКУРИН

Народный каток на центральной набережной Хабаровска в 2021 году откроется на несколько недель позже, чем в прошлом. Это произойдет 18 декабря, в день открытия планируется праздничная церемония и концерт.

На данный момент там сделаны технические бортики, началась проливка основания катка. Затем специалисты расчистят основное полотно, и через пару дней начнется основная заливка катка.

- Для формирования нормального льда нужна стабильно холодная температура, которая установилась совсем недавно. В прошлом году нужные условия возникли раньше, поэтому каток открыли еще в начале декабря. Также нельзя заливать каток, когда идет снег – лед тогда получится неровным, с «пупырышками». Поэтому нам нужна бесснежная погода, - рассказала «КП-Хабаровск» Дина Ирганова, заместитель гендиректора Дирекции спортивных сооружений Хабаровского края.

По площади самый большой каток на Дальнем Востоке останется прежним – больше шести тысяч квадратных метров.

Также в новом сезоне лед поделят на четыре зоны: основную часть – самую большую (взрослый каток); для любителей хоккея (для безопасности и удобства ее отделят сеткой и снежным бортиком); для керлинга (в солнечную погоду там будут проходить бесплатные мастер-классы) ; детский каток-малышок (для них тоже будут проводить занятия).

Кроме того, каток будут украшен различными элементами.

- Украшать будем елки как настоящие, так и искусственные. Появятся также фотозоны и арт-объекты в виде оленей, медведей и тигров, рамки со снежинками. А также будет всем полюбившийся стилизованный вход на каток в виде цифр – 2022.Так грядущий год Тигра, поэтому оформление будет тематическим с региональной подсветкой. Кроме того, каждый сможет поучаствовать в конкурсе на елочную игрушку, заявки принимаются до 20 декабря, - добавила Дина Ирганова.

Что по поводу QR-контроля, то для входа на каток он не потребуется, но зато он понадобится для прохода в здание проката, на фудкорт (там сделают резиновое покрытие для коньков), в кафе. Цена проката останется прежней 250 рублей.

- В дополнительном пункте проката с 13:00 по 16:00 ребята из многодетных семей, из детдомов, с ОВЗ смогут взять коньки бесплатно. Такая благотворительная акция, - отметила зам гендиректора Дирекции спортивных сооружений Хабаровского края.

Также 1 января в 10 утра в районе катка на набережной пройдет традиционный «Забег обещаний».

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Народный каток в Хабаровске откроется для жителей в начале декабря

Традиционно лед зальют на центральной набережной краевой столицы (подробнее)