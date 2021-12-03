Нечисть и компания: показываем фотографии нового сквера русских сказок в Хабаровске

В сквере можно познакомиться с Кащеем, Бабой Ягой и другими персонажами Фото: Ольга ЗАМЯТИНА

Долгожданный «Сквер русских сказок» открыли в парке «Северном» в Хабаровске. Парк уже давно считается любимым местом для прогулок жителей Краснофлотского района. Однако чего-то сказочного в нем явно не хватало. Целый сквер с различными сказочными персонажами начали возводить еще летом 2021 года. К 3 декабря работы закончились, и первые посетители наконец-то смогли в реальной жизни увидеть Кощея, Данилу-мастера и другую сказочную нечисть.

Избушка на курьих ножках Фото: Ольга ЗАМЯТИНА

Сквер находится рядом с парком Wonderland. По словам ответственных за сказочный сквер, парк будет готов полноценно принять посетителей уже 25 декабря.

- Сейчас ведутся завершающие работы: заканчиваем устанавливать ограждение, освещение, также планируем установить камеры видеонаблюдения. Перед торжественным открытием обязательно очистим территорию от снега, и сквер будет готов принимать посетителей, - сообщил Александр Писарев, директор МКУ «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту».

Практически готовый объект проверил зампред правительства края по инфраструктуре Роман Мирошин. Помимо рабочих вопросов, он также уточнил, что к открытию необходимо организовать культурную программу для детей.

- Необходимо ускорить все работы, чтобы 25 декабря сквер уже смог принимать детишек. И, конечно, нужно, чтоб их встретил Дедушка Мороз, было праздничное освещение и музыка. Мы должны создать все условия, чтобы уже за неделю до Нового года дети смогли почувствовать приближающийся праздник, - сказал Роман Мирошин.

Кто охраняет вход в терем? Фото: Ольга ЗАМЯТИНА

Напомним, что на строительство сквера ушло около пяти месяцев и 21,5 миллиона рублей. Помимо полимерных фигур героев сказок, в нем разместились топиарные фигуры различных животных, скамьи, качели и декоративные мостики.

В сквере также есть топиарные фигуры Фото: Ольга ЗАМЯТИНА

Освещение охраняют сказочные коты Фото: Ольга ЗАМЯТИНА

Нашлось место и для Уральских сказов Фото: Ольга ЗАМЯТИНА

Сказочные деревья Фото: Ольга ЗАМЯТИНА

Частокол у Кощея аутентичный Фото: Ольга ЗАМЯТИНА

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