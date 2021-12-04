Самолет «Магадан-Новосибирск» совершил аварийную посадку в Иркутске из-за отключившегося автопилота

На борту возникли проблемы с электроникой Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Аэробус А312 рейсом 5220 «Магадан – Новосибирск», 2 декабря совершил аварийную посадку в Иркутске из-за технических проблем. Из-за отключившейся электроники самолет едва не разбился, так как начал терять высоту.

- Судно попало в зону сильного обледенения, что привело к отключению автопилота, управление над самолетом сохранилось. Перед вылетом из Магадана борт прошел обработку против льда, погодные условия подходили для взлета, - сообщили в пресс-службе компании S7.

Компания-перевозчик допускает, что специальная обработка обшивки самолета проводилась с нарушениями. Из-за чего проблемы могли начаться еще на земле. Компания S7 участвует в расследовании. Из-за обледенения могли быть также неверными и другие показатели.

Ранее, об этом инциденте писали наши коллеги из «КП-Новосибирск» и «КП-Иркутск».

По их информации, на борту самолета находилось 199 пассажиров. Лайнер должен приземлиться в аэропорту столицы Приангарья в 13:16 по местному времени. Все службы аэропорта были приведены в полную готовность.

Стоит также отметить, что мэр Магадана Юрий Гришан выразил благодарность гендиректору авиакомпании «Сибирь» Вадиму Клебанову и экипажу рейса 5220 «Магадан – Новосибирск» за проявленное мужество.

- Примите искренние слова благодарности за высокий профессионализм, мужество и хладнокровие, проявленные при посадке рейса 5220 «Магадан – Новосибирск» в аэропорту Иркутска. Весь экипаж самолета в тяжелейших условиях сработал достойно и слаженно. Вы предотвратили трагедию и спасли пассажиров, среди которых было много магаданцев. Такими людьми нужно гордиться и ставить их в пример подрастающему поколению, - сообщил мэр Магадана.

Пассажиры рейса 5220 «Магадан – Новосибирск» также поблагодарили экипаж аэробуса.

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