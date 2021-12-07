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Общество6 декабря 2021 23:00

Инновации в производстве

В Комсомольске-на-Амуре завершился региональный этап 11-й научно-производственной конференции, которую ежегодно проводит «Полиметалл» для своих молодых сотрудников
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18 специалистов предложили актуальные идеи по улучшению работы предприятий

18 специалистов предложили актуальные идеи по улучшению работы предприятий

18 специалистов предложили актуальные идеи по улучшению работы предприятий. По условиям конференции, проекты должны были иметь как практическое значение, так и экономический эффект.

От ведущих предприятий компании в Хабаровском крае (Амурский гидрометаллургический комбинат, «Светлое», «Ресурсы Албазино») выступили 14 человек. Также четыре сотрудника представили «Майское» (Чукотский АО) и «Золото Северного Урала» (Свердловская область).

В Комсомольске-на-Амуре завершился региональный этап 11-й научно-производственной конференции

В Комсомольске-на-Амуре завершился региональный этап 11-й научно-производственной конференции

Это уже второй отборочный тур, который проходит в регионах. Традиционно площадки распределены по нескольким основным профилям. Первый этап стартовал 18 ноября в Екатеринбурге, где соревновались геологи и маркшейдеры. В Хабаровском крае со своими проектами выступали обогатители. Завершил череду региональных этапов Магадан, где 3 декабря свои работы представили горняки. Всего в этом году в НПК принимают участие 50 специалистов компании.

Научно-производственная конференция компании «Полиметалл» - это отличная возможность заявить о себе и сделать уверенный шаг по карьерной лестнице. Участники НПК, успешно защитившие проекты, могут быть зачислены в кадровый резерв компании, а в дальнейшем занять ключевые руководящие позиции.

В Комсомольске-на-Амуре завершился региональный этап 11-й научно-производственной конференции

В Комсомольске-на-Амуре завершился региональный этап 11-й научно-производственной конференции

Площадкой для регионального этапа в Хабаровском крае был выбран Комсомольский-на-Амуре государственный университет. И не случайно. Уже на протяжении нескольких лет вуз является основным партнером предприятия компании - Амурского гидрометаллургического комбината. Студенты КнАГУ профильных специальностей имеют возможность заключить целевой договор с АГМК. А с этого учебного года в вузе открылась новая специальность, которая разработана совместно с «Полиметаллом», - «Технологии переработки полезных ископаемых и извлечения драгоценных металлов». Выпускники этого профиля смогут применить свои знания на горнодобывающих предприятиях компании в разных функциональных направлениях. Послушать доклады молодых специалистов «Полиметалла» пришли более 30 студентов КнАГУ профильных для компании направлений.

В Комсомольске-на-Амуре завершился региональный этап 11-й научно-производственной конференции

В Комсомольске-на-Амуре завершился региональный этап 11-й научно-производственной конференции

По итогам конференции победителями стали шесть молодых специалистов, среди них пятеро - сотрудники предприятий «Полиметалла» в Хабаровском крае (Амурский гидрометаллургический комбинат, «Ресурсы Албазино», «Светлое»). Тема их проектов была разной, но все выступления объединило желание молодых сотрудников внести свой вклад в усовершенствование рабочих процессов.

Так, электромеханик подземного рудника «Ресурсов Албазино» Сергей Платицын предложил проект по получению электроэнергии с помощью гидрогенератора и сточных вод. Молодой специалист даже сделал уже такую установку, и она показала эффективность.

В Комсомольске-на-Амуре завершился региональный этап 11-й научно-производственной конференции

В Комсомольске-на-Амуре завершился региональный этап 11-й научно-производственной конференции

Среди участников НПК есть те, кто приезжает на конференцию уже не в первый раз. Среди них - Валерий Никитанов, мастер из Амурского гидрометаллургического комбината. На этот раз он представил работу в номинации «Безопасность - основа производства». Кстати, безопасная работа сотрудников в компании «Полиметалл» является одним из приоритетов.

В специальной номинации от генерального директора «Полиметалла» победил техник-лаборант самого северного предприятия компании в Хабаровском крае - «Светлое» (Охотский район) - Василий Соколов. Его проект был посвящен изучению бактериального выщелачивания с целью повышения извлечения золота.

Оценивала выступления участников экспертная комиссия, которую возглавил генеральный директор компании «Полиметалл» Виталий Несис. АГМК представил главный технолог предприятия Андрей Волков. Помимо «Полиметалла» в жюри вошли и представители КнАГУ: декан факультета машиностроительных и химических технологий Павел Саблин и заведующая кафедрой «Химия и химические технологии» Ольга Шакирова.

В Комсомольске-на-Амуре завершился региональный этап 11-й научно-производственной конференции

В Комсомольске-на-Амуре завершился региональный этап 11-й научно-производственной конференции

Кстати, студенты КнАГУ на НПК были не только зрителями, но и активными участниками, например, они вручили специальный приз от студсовета, а еще поделились своими впечатлениями от всего мероприятия. Студентка четвертого курса Екатерина Стакалюк уточнила, что ей было интересно сравнить студенческую и производственную конференции, чтобы сделать для себя вывод, насколько можно продвинуться в дальнейшей научной деятельности.

- Такая конференция - это большой плюс для работы, - считает Екатерина. - Лично у меня уже есть собственные идеи. Ими при возможности поделюсь на будущей конференции, как только начну работать в «Полиметалле».

В Комсомольске-на-Амуре завершился региональный этап 11-й научно-производственной конференции

В Комсомольске-на-Амуре завершился региональный этап 11-й научно-производственной конференции

Напомним, научно-производственная конференция компании «Полиметалл» проводится с 2011 года. За это время в ней приняли участие более 400 молодых специалистов. Из них 86 прошли дополнительное обучение, 79 - зачислены в кадровый резерв, 32 участника получили сертификаты на дополнительное профильное образование. Всего на предприятиях «Полиметалла» было внедрено более 100 проектов, представленных на НПК.

Список победителей:

Номинация «Эффективное решение»: Сергей Вишняк, «Ресурсы Албазино» (Хабаровский край).

Номинация «Умное производство»: Сергей Платицын, «Ресурсы Албазино» (Хабаровский край).

Номинация «Безопасность - основа производства»: Валерий Никитанов, Амурский гидрометаллургический комбинат (Хабаровский край).

Номинация «Лучший доклад»: Маргарита Кучумова, Амурский гидрометаллургический комбинат (Хабаровский край).

Номинация от генерального директора: Василий Соколов, «Светлое» (Хабаровский край).

Номинация «Лучший исследовательский проект»: Евгений Куповасов из ЗРК «Майское» (Чукотский АО).

Евгений МОИСЕЕВ.

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