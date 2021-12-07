Инновации в производстве

18 специалистов предложили актуальные идеи по улучшению работы предприятий

18 специалистов предложили актуальные идеи по улучшению работы предприятий. По условиям конференции, проекты должны были иметь как практическое значение, так и экономический эффект.

От ведущих предприятий компании в Хабаровском крае (Амурский гидрометаллургический комбинат, «Светлое», «Ресурсы Албазино») выступили 14 человек. Также четыре сотрудника представили «Майское» (Чукотский АО) и «Золото Северного Урала» (Свердловская область).

В Комсомольске-на-Амуре завершился региональный этап 11-й научно-производственной конференции

Это уже второй отборочный тур, который проходит в регионах. Традиционно площадки распределены по нескольким основным профилям. Первый этап стартовал 18 ноября в Екатеринбурге, где соревновались геологи и маркшейдеры. В Хабаровском крае со своими проектами выступали обогатители. Завершил череду региональных этапов Магадан, где 3 декабря свои работы представили горняки. Всего в этом году в НПК принимают участие 50 специалистов компании.

Научно-производственная конференция компании «Полиметалл» - это отличная возможность заявить о себе и сделать уверенный шаг по карьерной лестнице. Участники НПК, успешно защитившие проекты, могут быть зачислены в кадровый резерв компании, а в дальнейшем занять ключевые руководящие позиции.

В Комсомольске-на-Амуре завершился региональный этап 11-й научно-производственной конференции

Площадкой для регионального этапа в Хабаровском крае был выбран Комсомольский-на-Амуре государственный университет. И не случайно. Уже на протяжении нескольких лет вуз является основным партнером предприятия компании - Амурского гидрометаллургического комбината. Студенты КнАГУ профильных специальностей имеют возможность заключить целевой договор с АГМК. А с этого учебного года в вузе открылась новая специальность, которая разработана совместно с «Полиметаллом», - «Технологии переработки полезных ископаемых и извлечения драгоценных металлов». Выпускники этого профиля смогут применить свои знания на горнодобывающих предприятиях компании в разных функциональных направлениях. Послушать доклады молодых специалистов «Полиметалла» пришли более 30 студентов КнАГУ профильных для компании направлений.

В Комсомольске-на-Амуре завершился региональный этап 11-й научно-производственной конференции

По итогам конференции победителями стали шесть молодых специалистов, среди них пятеро - сотрудники предприятий «Полиметалла» в Хабаровском крае (Амурский гидрометаллургический комбинат, «Ресурсы Албазино», «Светлое»). Тема их проектов была разной, но все выступления объединило желание молодых сотрудников внести свой вклад в усовершенствование рабочих процессов.

Так, электромеханик подземного рудника «Ресурсов Албазино» Сергей Платицын предложил проект по получению электроэнергии с помощью гидрогенератора и сточных вод. Молодой специалист даже сделал уже такую установку, и она показала эффективность.

В Комсомольске-на-Амуре завершился региональный этап 11-й научно-производственной конференции

Среди участников НПК есть те, кто приезжает на конференцию уже не в первый раз. Среди них - Валерий Никитанов, мастер из Амурского гидрометаллургического комбината. На этот раз он представил работу в номинации «Безопасность - основа производства». Кстати, безопасная работа сотрудников в компании «Полиметалл» является одним из приоритетов.

В специальной номинации от генерального директора «Полиметалла» победил техник-лаборант самого северного предприятия компании в Хабаровском крае - «Светлое» (Охотский район) - Василий Соколов. Его проект был посвящен изучению бактериального выщелачивания с целью повышения извлечения золота.

Оценивала выступления участников экспертная комиссия, которую возглавил генеральный директор компании «Полиметалл» Виталий Несис. АГМК представил главный технолог предприятия Андрей Волков. Помимо «Полиметалла» в жюри вошли и представители КнАГУ: декан факультета машиностроительных и химических технологий Павел Саблин и заведующая кафедрой «Химия и химические технологии» Ольга Шакирова.

В Комсомольске-на-Амуре завершился региональный этап 11-й научно-производственной конференции

Кстати, студенты КнАГУ на НПК были не только зрителями, но и активными участниками, например, они вручили специальный приз от студсовета, а еще поделились своими впечатлениями от всего мероприятия. Студентка четвертого курса Екатерина Стакалюк уточнила, что ей было интересно сравнить студенческую и производственную конференции, чтобы сделать для себя вывод, насколько можно продвинуться в дальнейшей научной деятельности.

- Такая конференция - это большой плюс для работы, - считает Екатерина. - Лично у меня уже есть собственные идеи. Ими при возможности поделюсь на будущей конференции, как только начну работать в «Полиметалле».

В Комсомольске-на-Амуре завершился региональный этап 11-й научно-производственной конференции

Напомним, научно-производственная конференция компании «Полиметалл» проводится с 2011 года. За это время в ней приняли участие более 400 молодых специалистов. Из них 86 прошли дополнительное обучение, 79 - зачислены в кадровый резерв, 32 участника получили сертификаты на дополнительное профильное образование. Всего на предприятиях «Полиметалла» было внедрено более 100 проектов, представленных на НПК.

Список победителей:

Номинация «Эффективное решение»: Сергей Вишняк, «Ресурсы Албазино» (Хабаровский край).

Номинация «Умное производство»: Сергей Платицын, «Ресурсы Албазино» (Хабаровский край).

Номинация «Безопасность - основа производства»: Валерий Никитанов, Амурский гидрометаллургический комбинат (Хабаровский край).

Номинация «Лучший доклад»: Маргарита Кучумова, Амурский гидрометаллургический комбинат (Хабаровский край).

Номинация от генерального директора: Василий Соколов, «Светлое» (Хабаровский край).

Номинация «Лучший исследовательский проект»: Евгений Куповасов из ЗРК «Майское» (Чукотский АО).

Евгений МОИСЕЕВ.