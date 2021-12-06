На Сахалин за тысячу: хабаровчане смогут за копейки улететь в другие регионы

Льготы действительны лишь до Нового года
Фото: Иван ВИСЛОВ
У жителей Хабаровска появилась возможность улететь в Южно-Сахалинск и Якутск по «смешным» ценам. Правда, предложение действует только для льготных категорий граждан и лишь до 31 декабря 2021 года.
Дополнительные субсидированные билеты с 3 декабря начала предлагать авиакомпания «Якутия» на основании решения правительства о расширении лимитов субсидий. Квоты открылись сразу на несколько направлений, два из которых доступны для хабаровчан: в Южно-Сахалинск за тысячу рублей и в Якутск за 2500 рублей. Цены указаны в одном направлении и без учета агентского сбора.
Воспользоваться данной услугой по спецтарифам в эконом-классе смогут:
- молодежь в возрасте до 22 лет включительно;
- женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет;
- инвалиды 1-й группы любого возраста и сопровождающие их лица;
- инвалиды с детства 2-й и 3-й групп, а также сопровождающие детей-инвалидов;
- многодетные семьи.
Кроме того, дети с 2 до 12 лет провозятся со скидкой 25% от стоимости тарифа.
- Для того, чтобы приобрести билет, нужно явиться в авиакассу и предъявить документ, который подтверждает право пассажира на льготу. Количество субсидированных билетов ограничено, - отметили в пресс-службе авиакомпании «Якутия».
Напомним, ранее для дальневосточников-льготников дополнительно выделяли 349,6 миллиона рублей на субсидированные билеты. Указанной суммы хватило на 42 тысячи субсидированных авиабилетов. Также «Комсомолка» подробно расписывала, что такое льготные авиабилеты, и кому они полагаются.
ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:
Больше хабаровчан-льготников смогут улететь в Москву по дешевым билетам
Правительство направило дополнительные средства на билеты по субсидии (подробнее)
Остались только для «избранных»: кому и куда можно полететь по льготному тарифу из Хабаровска
Рассказываем, что такое субсидированные билеты в 2021 году (подробнее)
Субсидированные авиабилеты вновь начнут продавать в Хабаровском крае
Дальневосточники получат скидку на авиаперелеты в Москву и Санкт-Петербург (подробнее)