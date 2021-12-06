Дартсмены Хабаровского края померились дротиками

Чемпионат Хабаровского края по дартсу прошел 5 декабря Фото: Максим МОЛОТОВ

Чемпионат Хабаровского края по игре в дартс закончился в минувшие выходные в краевой столице. Согласно ковидным ограничениям число участников одномоментно не превышало полусотни человек, все - с QR-кодами. В состязании участвовали спортсмены из Хабаровска, Амурского района, Комсомольска-на-Амуре, поселков Чегдомын и Солнечный, а также сильная команда из Пивани. За призовые места боролись 45 мужчин и 25 женщин.

Как рассказала главный судья чемпионата Галина Сторожева, дартс в Хабаровском крае продолжает оставаться массовым видом спорта и даже набирает обороты. Существует созданная в 2005 году краевая федерация, она успешно поставляет призеров на российские и европейские соревнования.

- Как-то так сложилось, что в селе Пивань Амурского района возникла мощная секция дартса. Дети с удовольствием идут в этот спорт и становятся настоящими чемпионами. Например, Дина Буракова - она признанный мастер спорта, чемпион Европы, сегодня тоже участвует. Соревнования идут по нескольким разрядам - одиночному, парному, миксту, набору очков, большому раунду, «Сектору 20» и американскому крикету. Как видите, программа очень насыщенная, а борьба наряженная, - рассказала «Комсомольской правде» - Хабаровск» Галина Сторожева, судья высшей квалификационной категории.

Для непосвященных дартс представляется игрой вполне развлекательной, даже легкомысленной. На самом деле здесь сложные и строгие правила, есть свои уловки и хитрости, свои гуру. Хабаровчанин Александр Чазов больше тридцати лет назад принес эту игру в краевую столицу и организовал первый профессиональный клуб. Говорят, он вообще из дома не выходил без набора дротиков ручной работы в кармане.

Родившаяся в английских пабах игра ныне привлекает массы людей не столько соревновательностью, сколько духом «клуба по интересам». Это такая своеобразная тусовка, где почти не смотрят на возраст.

Зато очень даже смотрят на половую принадлежность - в истории дартса не было случая, чтобы на соревнованиях высокого уровня женщина обыграла мужчину. Слабый пол оценивают по отдельным категориям. И дело здесь не в каком-то сексизме, а в гормональном устройстве половин человечества - мужчины лучше используют логику в просчитывании стратегии. Женщины, правда, зачастую более метки.

- Мы все пришли в дартс просто из любопытства. И очень скоро поняли, что это прекрасная возможность заполнять свой досуг. Никаких особых условий не нужно, зато здорово развивает математические способности, аккуратность, учит мгновенно концентрироваться. И, что бы там ни говорили, это настоящий спорт, с победами, разочарованиями, напряженной борьбой и чувством гордости, - признается Екатерина Пикина, спортсменка из Пивани.

В итоге соревнований четверо спортсменов выполнили норматив кандидата в мастера спорта, трое - первого разряда, 11 человек подтвердили нормативы.