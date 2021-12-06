Практически ноль: в Хабаровском крае аномальное потепление Фото: Олеся Приходько

Необычные температурные качели зафиксированы в Хабаровском крае. Еще на выходных столбик термометра опустился до -26 градусов, а в начале недели ситуация кардинально изменилась. Днем 6 декабря температура в Хабаровске поднялась до отметки в -2 градуса. Хабаровчане ожидали потепления, но не такого резкого. Снег на городских улицах чуть подтаял, отчего под ногами появилась мокрая серая каша из снега и песка.

- В ближайшие дни рабочей недели у нас будет устойчивая погода. Облачность исключена во все дни, кроме сегодняшнего. В основном, погода будет без существенных осадков. Сохранится южное и юго-западное направление ветра от 5 до 10 метров в секунду. Ночные температуры будут держаться в пределах от -9 до -13 градусов. А дневные температуры зафиксируются в пределах от -2 до -6 градусов, - рассказала «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Однако такая погода и температуры продержатся недолго.

- Опять немного похолодает к выходным дням - в воскресенье и в начале следующей недели. Ночные температуры опустятся до 13-18 градусов мороза. А днем столбик термометра будет держаться от -9 до -12 градусов. Уже на следующей неделе произойдет небольшой заток холода, - добавила синоптик.

Также синоптик уточнила, что осадки если и пройдут, то в небольшом количестве.

- Хорошего циклона сейчас пока не видно, мы не прогнозируем. А проходящие ложбины дадут совсем немного снега, - рассказала Галина Брынцева.

В целом, пока не грянули сильные морозы, погода в регионе вполне подходит для вечерних прогулок.