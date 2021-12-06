Хабаровский аэропорт удивил посетителей еще одним арт-объектом: показываем фото новой экспозиции

Юный мореплаватель за штурвалом «Байкала» Фото: Ольга ЗАМЯТИНА

5 декабря исполнилось 208 лет со дня рождения русского путешественника, исследователя и адмирала Геннадия Невельского. В честь этого события Хабаровский аэропорт, носящий имя путешественника, пополнил свою экспозицию в новом терминале.

Новый объект - импровизированный корабль с настоящими штурвалом и рындой - гостеприимно встречает маленьких и взрослых посетителей аэровокзала.

Новый арт-объект в пассажирском терминале Фото: Ольга ЗАМЯТИНА

- Мы регулярно пытаемся добавлять новые объекты в пассажирском терминале, посвященные адмиралу Геннадию Невельскому, его жизни и деятельности. И сегодня, в честь дня рождения Геннадия Ивановича, мы представляем новый арт-объект - стилизованное судно «Байкал», на котором присутствуют артефакты, отражающие эпоху того времени. Это штурвал и корабельный колокол, отлитый по эскизам той самой оригинальной рынды, которая и была на корабле «Байкал». Здесь все воспроизведено в точности: и металл, и отливка, на нем название судна и год - 1848-й. Вес колокола, отлитого из сплава меди и бронзы, - 32,7 килограмма, он полностью совпадает с размерами своего прототипа, - рассказывает Юрий Кондратчик, генеральный директор АО «Хабаровский аэропорт».

Корабельный кренометр Фото: Ольга ЗАМЯТИНА

Желающие могут взойти на борт «судна», покрутить штурвал или посидеть на мягком диванчике. В корабельный колокол, правда, позвонить не удастся - он надежно зафиксирован, иначе любознательные юные пассажиры не дадут покоя пассажирам взрослым.

Помимо «Байкала» экспозиция в пассажирском терминале пополнилась еще несколькими уникальными экспонатами. Максим Харченко, спортсмен и член русского географического общества, в рамках своей осенней sup-экспедиции «По следам адмирала Невельского. Героическая оборона Де-Кастри», обнаружил пушечное ядро XIX века.

Пушечные ядра, найденные в ходе экспедиции Фото: Ольга ЗАМЯТИНА

В период сильных отливов он провел исследование предполагаемого сектора боевых действий в заливе Чихачева (Де-Кастри) - бухта Лаперуза, острова Базальтовый и Обсерватория. Пушечное ядро было желанной находкой исследователя. Особенно ценно для него было, что он смог обнаружить его без металлоискателя.

Карта залива Де-Кастри Фото: Ольга ЗАМЯТИНА

Это ядро - реальное свидетельство событий Крымской войны, фронт которой был развернут почти 170 лет назад и на Дальнем Востоке России.

Музею в Хабаровском аэропорту путешественник передал два ядра, одно из которых обнаружил сам, а другое ему подарили местные жители.

Пушечные ядра, а также фрагменты орудий, обнаруженные исследователем в экспедиции, займут свое место в экспозиции пассажирского терминала, и посмотреть на них смогут все желающие.

Максим Харченко рассказывает о маршруте своей экспедиции Фото: Ольга ЗАМЯТИНА

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