«За всех женщин отомстила»: хабаровчанка «прославила» в Tik Tok возлюбленного-боксера из-за измены Фото: Социальные сети

Сказка о любви хабаровчанки Дарьи М. и биробиджанца Даниила Б. закончилась громким скандалом. Молодой человек оказался не самым верным человеком и периодически изменял своей второй половинке. О предательстве Даша узнала, и терпеть такое отношение к себе не захотела. А чтобы и другие девушки не оказались на ее месте – показала все в Tik Tok. Буквально за пару дней видео набрало 6,9 миллиона просмотров и более полумиллиона «лайков».

«УМОЛЯЮ, НЕ ПРОЩАЙ»

В Tik Tok уже давно набирает популярность тренд про нездоровые отношения. Девушки спешат поделиться своим неудачным опытом и демонстрируют, как делать не нужно в тех или иных ситуациях. Так же решила поступить и хабаровчанка Дарья М. Девушка выяснила, что молодой человек не хранит ей верность. Решение нашлось одно – разрыв. Но едва ли молодой человек собирался отпускать девушку просто так. Упав на колени, Даниил начал просить Дарью остаться с ним. На что хабаровчанка хладнокровно ответила по-современному – сняла происходящее на видео и опубликовала в популярном приложении Tik Tok. Видео девушка подписала просто: «Сначала изменяют, а потом плачут».

- Боже мой, за всех женщин отомстила! – начали комментировать происходящее на видео пользователи Tik Tok.

- В очередной раз убедилась, что мужикам не важно, какая ты – верная, любящая или просто нереально красивая. Изменяли и будут изменять. Да, не все, но многие…

- Уровень манипуляции 100 уровня.

- Не прощай, умоляю, не повторяй моих ошибок! Я повелась, а в итоге измены продолжились, только полгода зря потеряла.

Всего, девушку поддержали в 6402 комментариях. Практически каждый, кто комментировал инцидент, посоветовали хабаровчанке уйти от неверного боксера и ни за что не прощать ему такое предательство.

ДИК ПИК – НЕ ИЗМЕНА?

Видео завирусилось и его подхватили популярные сообщества в соцсетях. Последовала реакция как Даниила, так и Дарьи. На своей странице молодой человек опубликовал пост с грустным прощанием и удалил аккаунт.

- Даниил начинал со мной отношения, когда все еще был с другой. Во время отношений был с другими, гулял, плюс кидал свои интимные фото многим девушкам из клуба, в котором работал. Двухлетние отношения со мной скрывал от других девушек ради своей выгоды, - рассказала «КП» - Хабаровск» хабаровчанка Дарья М.

Доказательства многочисленных связей своего бывшего парня Дарья тоже опубликовала на своей страничке в Tik Tok.

- Девочки, с кем он там еще был, можете здесь поставить плюсик, - подписала видео хабаровчанка.

Такое поведение парня Дарья списала на особенности его характера.

- Он не объяснил, зачем ему столько женщин. Были только слезы и истерики. Просто натура такая у человека, нужно самоутверждаться, - сделала вывод Дарья М.

Продемонстрировав силу своего характера, девушка продолжила свою жизнь, но уже без спутника. А вот молодому боксеру пришлось несладко. Мало того, что любимая девушка ушла, так еще и рассказала об этом буквально всем.

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