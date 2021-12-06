Следы Крымской войны на Дальнем Востоке: путешественник подарил Хабаровскому аэропорту уникальные экспонаты

Настоящие чугунные снаряды остались в память о событиях Крымской войны Фото: Ольга ЗАМЯТИНА

Путешественник Максим Харченко, вернувшись из своей октябрьской экспедиции «По следам адмирала Невельского. Героическая оборона Де-Кастри», рассказал, какие находки его ждали.

Так, целью Максима был поиск пушечных ядер, оставшихся после событий Крымской войны, фронт которой был развернут почти 170 лет назад и на Дальнем Востоке.

- Я шел по следам адмирала Невельского, поэтому моей задачей было найти ядро именно при обычном поиске, без металлоискателя. И я записал видео перед этим, что планирую заняться поиском ядра. Я на тот момент думал, получится или нет. И буквально сразу наткнулся на ядро, выступающее из земли. Знаете, как будто кто-то за руку вел меня в эту сторону, - делится впечатлениями Максим Харченко.

Путешественник со своей находкой Фото: Ольга ЗАМЯТИНА

Он также уточнил, что это ядро действительно было выпущено из пушки, а не просто осталось здесь незадействованным.

- Взгляните, здесь виден скол. Такой скол мог остаться только от удара огромной силы, когда ядро врезалось в Базальтовые скалы острова Базальтовый, - объясняет путешественник.

Находку Максима также прокомментировали эксперты.

- Ядро чугунное, массой 24,1 кг. Имеет сколы на поверхности, повреждено коррозией. Возможно, принадлежало 48-фунтовой или 60-фунтовой гладкоствольным чугунным пушкам, которые были на вооружении Российского флота и в береговой обороне в середине XIX века, - сказал Василий Григоревский, председатель Муниципального штаба Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» в Николаевском муниципальном районе Хабаровского края.

Это уже шестая экспедиция Максима Харченко, в которую он отправился по следам адмирала Геннадия Невельского. Впервые он в одиночку на сапборде прошел по маршруту легендарного шлюпочного перехода, во время которого в 1849 году был открыт пролив между материковой частью и Сахалином.

В ходе своих экспедиций спортсмен установил рекорд – он первым в мире перешел пролив Невельского от материка к острову Сахалин на сапборде. Все экспедиции Максима Харченко проходят под флагом Русского географического общества, его проект поддерживает министерство культуры Хабаровского края и АО «Хабаровский аэропорт».

Максим Харченко во время своей экспедиции в заливе Де-Кастри. ФОТО: Личный архив Максима Харченко

Именно в Хабаровском аэропорту 6 декабря путешественник представил свои находки. Событие было приурочено к 208 годовщине со дня рождения Невельского. Теперь представленные экспонаты станут частью выставки в пассажирском терминале.

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