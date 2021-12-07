Нашлись живыми: в Хабаровском крае пропавшие рыбаки три недели ждали помощи в тайге Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Хэппи эндом завершилась история поисков двух рыбаков из Хабаровского края. Спасатели нашли мужчин живыми после того, как те три недели пробыли в занесенной снегом тайге.

На рыбалку мужчины 53 и 38 лет отправились еще 20 ноября. Оба не первый раз таким образом проводили свой досуг. Загрузили во внедорожник все необходимое и поехали на реку Катэн за 16 километров от поселка Солонцовый.

То, что синоптики обещали снег и ветер из-за циклона, надвигающегося с севера Кореи, мужчины учитывать не стали. И, как выяснилось, зря. До реки Катэн, которая славится своими максимально спокойными водами, они добраться не смогли. По дороге их машина буквально утонула в снегу. Осадков тогда выпало неимоверное количество.

Следом пропала связь. Родные мужчин забили тревогу. В итоге потребовалась помощь спасателей в поиске. Те на снегоходе начали прочесывать окрестности. А дальше произошло то, что многие могут назвать чудом: мужчин нашли. Более того, оба оказались невредимы.

- Снегоход очень пригодился. Поиски были затруднены большим количеством снега, выпавшего во время циклонов, дорога сильно переметена. По бездорожью за поселком Солонцовый даже на КАМАЗе не пробиться. Вели поиск, передвигаясь на снегоходе. Нашли рыбаков в зимовье. В медицинской помощи мужчины не нуждались. Эвакуировали их на санях, прицепленных к снегоходу, - рассказали спасатели.

В поселке Солонцовый мужчин передали родственникам, которые приехали за ними.

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