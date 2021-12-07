Виктор Скударнов: «Официальных площадок для запуска пиротехники не хватает в Хабаровске»

Виктор Скударнов, начальник отдела нормативно-технического, лицензионного контроля, организации контроля за оборотом пожарно-технической продукции управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Фото: Сергей ПЯТКОВ

В преддверии Нового года открываются торговые точки по продаже пиротехники. Жителям при покупке изделия следует обратить внимание на сертификат соответствия. Инструкция должна быть на русском языке. Все меры безопасности определяет завод-изготовитель. Также упаковка должна быть не повреждена. Как сообщил Виктор Скударнов - начальник отдела нормативно-технического, лицензионного контроля, организации контроля за оборотом пожарно-технической продукции управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, запуск пиротехники детьми до 16 лет небезопасен. Пожары от пиротехники не такие частые, но в прошлом году, например, загорелся автомобиль, балкон. Сейчас проводится проверка. Если ущерб будет превышать 250 тысяч, то виновника накажут.

- Пиротехника делится на пять классов в соответствии с техническим регламентом. Это зависит от радиуса опасной зоны. По-простому - насколько могут разлететься осколки при запуске изделия. Вот первый, второй, третий классы - это пиротехнические изделия бытового назначения. Запускать их могут обычные граждане, изучив инструкцию. Все остальное требует лицензию и для запуска, и для реализации. Зрители от места запуска должны находиться за 15-20 метров и как можно дальше от жилых зданий. Мы также рекомендуем управляющим компаниям и органам местного самоуправления определять специальные площадки для запуска пиротехники. Хотелось бы, чтобы в этом году таких территорий было больше, - сообщил гость эфира.