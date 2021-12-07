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Общество7 декабря 2021 3:10

Евгений Никонов: «Срок действия ПЦР-теста сократили до 48 часов - решение принял Роспотребнадзор»

Жители старше 60 лет могут привиться на дому
Ульяна КОСКИНА
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Евгений Никонов, заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам

Евгений Никонов, заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Интенсивность вакцинации в Хабаровском крае выросла в шесть раз после внедрения QR-кодов для посещения спортивных мероприятий и заведений общепита. Это действенная мера, которая показала эффективность не только в нашем регионе, но и в целом по Российской Федерации. Как сообщил в прямом эфире радио «КП» заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов, есть регионы, которые являются пионерами в этом плане. Основываясь на их опыте, мы перенесли эту меру на наш край.

- У специалистов Роспотребнадзора есть специальная методика прогнозирования развития инфекций, и есть максимально допустимые цифры для посещения тех или иных объектов. Вот сейчас Хабаровский край находится на том этапе эпидемиологического развития, когда ни одно мероприятие даже при наличии QR-кодов не может превышать 500 человек. Кстати, в Москве действуют аналогичные ограничения. Я хочу сказать, что Хабаровский край находился все время в лайтовом режиме в отношении антиковидных мер, но ситуация поменялась, и мы вынуждены принимать решения для спасения жителей, - говорит гость эфира.

Евгений Леонидович сообщил, что ПЦР-тест дает право получить QR-код на 48 часов вместо 72.

- Решение принимает Роспотребнадзор, исходя из эпидемиологической ситуации. Если мы будем говорить об индийском дельта-штамме, заболевание может развиваться достаточно быстро. Пациент может утром находиться в хорошем состоянии и не иметь существенного поражения легких, а к вечеру КТ-2,3. Поэтому сейчас строго выполняются методические рекомендации, и мы стремимся госпитализировать пациентов старше 60 лет, чтобы предотвратить неблагоприятные варианты развития. И также вакцинацию для пожилых людей проводим дома. Можно обратиться по номеру 122. На вызов приедет бригада, - сообщил зампред.

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