«Вакцинироваться, переболеть и выжить, или умереть»: Евгений Никонов назвал антиковидные меры в Хабаровском крае слишком мягкими

Зампред правительства края заявил, что вакцинация - единственный способ добиться снижения заболеваемости Фото: Ксения Высотина

В Хабаровском крае до сих пор остро стоит вопрос с ковидом. При этом жителей региона и власти беспокоят не только темпы распространения заразы, смертность и появление нового штамма. Ограничительные меры и вакцинация - сейчас одни из самых популярных для обсуждения тем. Из-за взаимосвязи вакцинации и ограничительных мер открытого протеста в крае нет, но и довольных мало.

По словам заместителя председателя правительства по социальным вопросам Евгения Никонова, меры, которые сейчас применяются в Хабаровском крае с целью снижения темпов заболеваемости, можно считать слишком мягкими. Так, например, систему QR-кодов, которую многие считают дискриминирующей, зампред считает единственно возможной в сложившейся эпидемической ситуации.

- Разумеется, никому из людей не нравится ограничение свободы перемещения, походов в магазины, кинотеатры и рестораны, но нужно отметить, что права и свободы одних людей не могут формироваться за счет свобод и жизни других людей, - рассказал «КП» - Хабаровск» Евгений Никонов.

Зампред процитировал Ангелу Меркель, сказав ее словами, что у населения есть всего три варианта: «Вакцинироваться, переболеть и выжить, или умереть».

- Конечно, всем хочется послаблений противоэпидемических мер. Но они наступят тем скорее, чем скорее снизится заболеваемость в регионе. Так, если бы меры изначально были более жесткими и контролировались жестче, мы быстрее бы пережили эту ситуацию, - считает зампред краевого правительства.

Евгений Никонов уточнил, что только благодаря вакцинации и созданию коллективного иммунитета можно дать отпор коронавирусу. Особенно актуально это сейчас, когда в мире был зарегистрирован новый штамм вируса. В очередной раз зампред по социальным вопросам напомнил, что в ковидных госпиталях края в тяжелом состоянии находятся исключительно невакцинированные граждане.

Чиновник также отметил, что во многих странах за призывы к отказу от вакцинации существуют жесткие наказания, подчеркнув при этом, что никого не собирается пугать, а лишь призывает к гражданской ответственности.