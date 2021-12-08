Алексей Гусев: «Специалисты МФЦ будут бороться с фродом через систему идентификации»

Алексей Гусев, министр информационных технологий и связи Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Две недели назад нагрузка на МФЦ в Хабаровском крае возросла из-за получения QR-кодов. В связи с этим ведущих специалистов садят «в окна», также сотрудников из других городов делегируют в Хабаровск, потому что число людей в очередях не снижается. Как сообщил в эфире радио «КП» министр информационных технологий и связи Хабаровского края Алексей Гусев, ситуация сейчас нестандартная. Если говорить, к примеру, о филиале на улице Серышева, 10 окон сейчас оказывают помощь в выдаче кодов.

- Сегодня в МФЦ можно получить весь спектр услуг, даже те, которые доступны на портале «Госуслуги» и региональном портале «Услуги27». Это было сделано по поручению губернатор Михаила Владимировича Дегтярева, потому что действительно очень высокая нагрузка легла на наших людей. Мы должны быть открыты для всех, чтобы люди не страдали. Единственное, чтобы не было скопления граждан, нужно записаться на прием к специалистам, - сообщил гость эфира.

Алексей Александрович рассказал, что когда начали выдавать QR-коды, очередь возросла, и некоторые граждане делают по сто записей. Специалисты провели анализ и начали обзванивать людей.

- Я не буду говорить, в каких целях это делают люди. Более того - они записываются и не приходят. И людей, которые записаны на дальние даты, мы просим пригласить на ближайшие для получения услуги. С нового года будет введена специальная система, которая будет бороться с таким фродом. И будет работать идентификация человека. Каждое обращение будет привязано к конкретно подтвержденному человеку.