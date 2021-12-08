Пункт обогрева появится рядом с народным катком на набережной Хабаровска

Пункт обогрева появится рядом с большим катком на набережной Хабаровска Фото: Максим МОЛОТОВ

Дирекция спортивных сооружений Хабаровского края в среду, 8 декабря, отчиталась перед общественностью о динамике заливки самого большого на Дальнем Востоке катка. Расположенный на территории стадиона Ленина в краевой столице каток представляет собой комплекс из нескольких развлекательных зон, выполненный из снега, льда и рукотворных конструкций.

Пункт обогрева появится рядом с большим катком на набережной Хабаровска Фото: Максим МОЛОТОВ

- Как видите, заливка происходит каждый день. Лед накладывается в несколько тонких слоев, благодаря чему приобретает прочную, стойкую к повреждениям структуру. В покрытие вмонтированы подледные конструкции, вечерами здесь будет очень красиво. Площадка для детей отделена от общего катка в целях безопасности. Также изолированы специальные зоны для хоккея и керлинга. Весь развлекательный праздничный комплекс будет работать до позднего вечера в будние дни, а по выходным - до часу ночи, - рассказал «Комсомольской правде» - Хабаровск» Алексей Дмитриев, главный инженер КГАУ «Дирекция спортивных сооружений Хабаровского края».

В этом году появились и приятные нововведения. На катке будет открыта зона обогрева. Это центральный холл Универсального спортивного комплекса. Здесь недавно закончили ремонт. В теплом холле также расположатся точки продажи горячих напитков и еды.

Как обычно, будет работать прокат коньков. Антиковидные меры предусмотрены, но не сильно строгие. Официальное открытие катка состоится 18 декабря.

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