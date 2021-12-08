«Они вышли на разборки»: стадо косуль перекрыло трассу в ЕАО

Косули перемещаются по дорогам из-за большого снежного покрова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Целое стадо косуль вышло на трассу в Еврейской автономной области неподалеку от села Берофельд Биробиджанского района.

Видео снято ночью, на дороге в свете фар можно насчитать не менее десяти особей. То, что это косули, видно сразу по небольшому размеру и характерным белым пятнам в области хвоста. Некоторые из животных сразу ушли с дороги, другие же продолжали двигаться по проезжей части, не слишком стесняясь машины.

В социальной сети сразу появились комментарии о том, что косули вышли на дорогу от голода. Были и другие предположения. Что же заставило этих острожных животных двигаться по трассе?

- Причина проста: выйти косуль на дорогу заставил аномальный снежный покров, - объясняет Юрий Колпак, начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства минприроды Хабаровского края. – Они вязнут большом в снегу, что заставляет их выходить на более твердую поверхность. Опять же, вы видели в записи, что фары создают некую границу между светом и темнотой, поэтому в темноту они не уходят. Можно считать, что водитель подсветил им дорогу.

Юрий Колпак также подчеркнул, что именно такое «безрассудное» поведение косуль подвергает их опасности.

- Все мы уже видели жуткую запись, как человек в ЕАО забил до смерти сбитую косулю. Всё охотничье сообщество возмущено неоправданной жестокостью поступка, - сказал охотовед.

В сети даже сыронизировали на тему того, что косули вышли мстить за свою погибшую соплеменницу.

- Они вышли на разборки, - написала одна из пользовательниц сети Интстаграм.

В настоящее время минприроды рассматривает возможность отменить в этом году сезон охоты на косулю. Тому причиной не только то, что они мигрируют в менее снежные области, но и то, что африканская чума свиней сократила популяцию дикого кабана, который является основной пищей амурских тигров. Не сокращать за счет охоты численность косуль – значит сохранить тигриную кормовую базу и снизить вероятность выхода тигров в села для охоты на собак.

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