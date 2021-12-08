Гонконгский грипп добрался до Колымы

Вакцина - единственный способ защиты от вируса Фото: Олег ЗОЛОТО

В регионе официально зарегистрированы пять случаев заражения гриппом штамма А (H3N2). Ситуация с гриппом осложняется тем, что в стране по-прежнему свирепствует COVID-19.

- На прошлой неделе выявлено пять случаев гриппа, поэтому уже можно заявить, что грипп пришел на Колыму, - рассказала Елена Кузьменко, первый замминистра здравоохранения Магаданской области.

Таким образом, в регионе возможна вспышка комбинированной инфекции - ковида и гриппа.

Замминистра также сообщила, что среди заболевших уже есть одна беременная, сейчас она находится под наблюдением участкового терапевта и акушера-гинеколога, ее состояние оценивается как удовлетворительное. Однако данная инфекция у беременных вызывает настороженность у сотрудников здравоохранения, поскольку может быть чревата последствиями.

Также чиновница заявила, что единственная защита от данного вируса - вакцинация. Так, например, в области детская вакцинация прошла успешно, а вот среди взрослых охвачены прививочной кампанией чуть менее сорока процентов от планируемого количества людей.

Вакцины от штамма А есть во всех учреждениях здравоохранения региона в достаточном количестве. Так, например, только в Магадане в настоящее время в наличии 4,5 тысячи - это вакцины «Совигрипп» и «Ультрикс».

Медики еще раз подчеркнули, что вакцинацию от гриппа и коронавируса можно проходить одновременно, противопоказаний для этого нет. Привиться от гриппа можно в тех же пунктах, где производится вакцинация от COVID-19.