В Магаданской области объявили штормовое предупреждение. Фото: скрин-шот сайта Windy

В Магаданской области три района подверглись мощной атаке циклона. Спасатели предупреждают жителей об опасности.

Местами в крае температура воздуха опустилась до экстремально низких отметок от - 47 до - 40 градусов. Холод дополнил мощный ветер, скорость которого достигает 20 метров в секунду.

— Существует вероятность чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня, связанных с повреждением или обрывом линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта и дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов на дорогах, — предупредили в пресс-службе пожарно-спасательного центра Колымы.

На онлайн-карте ветров наблюдается движение воздушных масс из Магаданской области в сторону Камчатки. Сейчас там в столице региона скорость ветра достигает 35 метров в секунду. Возможны перебои в транспортном сообщении.

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