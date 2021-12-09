Елена Бородина: «Аудионика» помогает слышать в 17 городах России»

Елена Бородина, заместитель генерального директора по социальным вопросам компании «Аудионика» Фото: Сергей ПЯТКОВ

История создания компании «Аудионика» началась с маленькой клиники в Хабаровске. Организация была не первой, кто занимался слухопротезированием, но стала первой, кто применил системный подход к проблеме тугоухости. Как сообщила в прямом эфире радио «КП» заместитель генерального директора по социальным вопросам компании «Аудионика» Елена Бородина, сегодня сеть насчитывает 23 клиники по направлениям сурдологии и слухопротезирования, полностью оборудованные по всем стандартам. На карте 17 городов Центрального, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Помощь пациентам оказывают опытные врачи - сурдологи, сурдоакустики, сурдопедагоги.

- При обращении в клинику в Хабаровске можно получить полный цикл обслуживания в одном месте: диагностику, лечение, слухопротезирование, реабилитацию, адаптацию и сервисное сопровождение. У нас также есть сервисная лаборатория, единственная на Дальнем Востоке и вторая в России после Москвы. На базе клиники можно пройти такие виды обследования, кроме традиционной сурдологической диагностики слуха, как импедансометрия с описанием и без, отоакустическую эмиссию, тонально-пороговую аудиометрию с описание врача-сурдолога, а также получить заключение для медико-социальной экспертизы, - говорит гостья эфира.

Как сообщила Елена Сергеевна, сурдологическое обследование проводится в специальной звукоизолированной сурдологической кабине с помощью аудиометра. Этот прибор используется для изменения остроты слуха.

- Приходит человек, ему одевают наушники и подают сигналы в левое и правое ухо. Это звуки абсолютно разной тональности: глухие, звонкие, дребезжащие. И пациент, когда слышит звук, нажимает кнопку. После того, как звуки будут поданы в уши, он снимает наушники, а у специалиста на экране монитора появляется график слуха - аудиометрия. Отдельно правого и отдельно левого уха. И те частоты, которые человек не слышит, находятся в красной зоне, которые слышит, - в зеленой.

Эксперт рассказала, что если человек стал плохо слышать речь собеседника, если она кажется неразборчивой, то нужно идти к врачу. Также есть разные виды тугоухости. Например, кондуктивная. Она в основном встречается у людей, у которых на работе каким-то образом повышен шумовой фон.

- Кондуктивная тугоухость поддается лечению, особенно на ранней стадии. Можно провести медикаментозное лечение, оперативное. Но есть и такая тугоухость, как сенсоневральная. Она поддается лечению в 10% из 100, и только на ранних стадиях. Здесь изменения происходят во внутреннем ухе - это зона слухового нерва и зона улитки. Пока медицина не научилась лечить сенсоневральную тугоухость. В этом случае поможет слухопротезирование современными цифровыми слуховыми аппаратами.