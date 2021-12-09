Безопасные дороги и электропоезд «Ласточка»: Александр Жорник рассказал о переменах в Городе юности

Глава Комсомольска-на-Амуре посетил эфир радио "КП-Хабаровск" Фото: Комсомольская правда

9 декабря глава Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник побывал в эфире радио «КП –Хабаровск» и рассказал о переменах которые произошли и будут происходить в городе. Так, в первую очередь, градоначальник отметил общую ситуацию по благоустройству. В текущем году было благоустроено 78 дворовых территорий, сделаны дворовые проезды, установлены детские и спортивные площадки. Второй пункт повестки – дороги.

- По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» - мы лучшие в крае, мы в этом году отремонтировали 33 дороги, общей протяженностью более 30 км. Местные жители отмечают, что дороги стали гораздо лучше. В этом году мы делали упор на центр города. В следующем году мы также принимаем участие в проекте, планируем сделать 22 дороги, но они будут более протяженными и более удалёнными от центра, - рассказал «КП-Хабаровск» Александр Жорник.

Еще большие перемены ждут Город юности в будущем. Так, планируется, что Хабаровск и Комсомольск свяжет скоростной электропоезд «Ласточка». Дорога в таком случае сократится до 3-3,5 часов, что по словам главы города будет практически равно временным затратам на перелет.

- Практически человек на поездку на «Ласточке» потратит столько же времени, сколько на полет, если брать временные затраты на дорогу к аэропорту, регистрацию на рейс, посадку в самолет и так далее, - отметил градоначальник.

Для того чтобы пустить между двумя крупнейшими городами края скоростную электричку, необходима электрификация железнодорожных путей, которую планируется завершить к 2025 году.

Еще один нюанс, на который обратил внимание глава города – решение вопроса с авиационным сообщением. Так, по словам Александра Жорника, аэропорт Хурба в настоящий момент принадлежит частному владельцу, что накладывает определенные неудобства. Например, при расчистке взлетной полосы в непогоду требуется дополнительная техника, приобрести которую владелец не готов и принудить к этому городские власти его не могут. Для авиасообщения по Дальнему Востоку планируется также приобрести новые самолеты.

Планируется также увеличение количества рабочих мест в КНААПО (Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю. А. Гагарина), который является одним из крупнейших авиастроительных предприятий в стране.

Планов на будущее у Города юности множество. По словам Александра Жорника, похорошел Комсомольск или нет, судить смогут только жители и гости города, а дело городских властей продолжать упорную работу над обликом города и его комфортом для жителей.

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