Михаил Дегтярев: «Подростки - главная ценность нашей страны»

Губернатор Хабаровского края вручил подросткам их первые паспорта Фото: Максим МОЛОТОВ

Торжественное мероприятие прошло в краевом Доме приемов. Чести принять паспорта гражданина Российской Федерации из рук главы региона удостоились семеро хабаровчан. Они из разных школ, но объединяет их любовь к знаниям, все отличники, а также ведут активную общественную и спортивную жизнь. Церемония была приурочена к государственному празднику - Дню Конституции.

- Основной закон государства является высшим гарантом прав и свобод человека и гражданина. Как говорит наш президент Владимир Путин: «Конституция позволяет на современном уровне обеспечить условия для устойчивого развития России как демократического, суверенного, социального государства». Смысл деятельности правительства Хабаровского края - работать в интересах людей. Стремиться, чтобы конституционные принципы равенства и справедливости были всегда нормой жизни, чтобы каждый молодой гражданин ощущал надежную защиту закона. Ведь вы - наше будущее, его главная ценность, - подчеркнул Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Приветственные слова также сказала председатель Законодательной думы Хабаровского края Ирина Зикунова.

Савелий Манишин, ученик частного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с этнокультурным еврейским компонентом образования с углубленным изучением отдельных предметов «Ор Авнер». Фото: Максим МОЛОТОВ

- Это, безусловно, почетно - получить паспорт из рук губернатора. Мне его еще четвертого числа должны были дать, но ради такого случая и подождать приятно. Я не знаю, какую профессию выберу в жизни. Знаю только, что постараюсь принести максимальную пользу людям и своей родине, - поделился с «Комсомольской правдой» - Хабаровск» Савелий Манишин, ученик частного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с этнокультурным еврейским компонентом образования с углубленным изучением отдельных предметов «Ор Авнер».

Все обретшие статус гражданина РФ ребята получили ценные подарки.