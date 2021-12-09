Голодный год: четырех собак растерзали тигры в Хабаровском крае

Амурские тигры выходят в населенные пункты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Инспекторы госохотнадзора напоминают жителям края, что в 2021 году они выезжали на конфликтные ситуации с дикими животными 284 раза, из которых 140 достовернло подтвердились.

За неделю со 2 по 9 декабря в крае произошло пять конфликтных ситуаций с амурскими тиграми. Так, 2 декабря амурск¬ий тигр утащил собаку в с. Дада Нанайско¬го района, 3 декабря тигр зашел в с. Вятское Хабаровского¬ района, но ушел без добычи.

6 декабря тигр утащил собаку в с. Даерга Нанайс¬кого района, 7 декабря еще один тигр утащил собаку в с. Елабуга Хабаровского района. 8 декабря произошел еще один заход тигра в Нанайский район, на этот раз в с. Найхин. Жертвой опять стала собака. В Росприроднадзор нап-равлен запрос на выд¬ачу разрешения на от¬лов тигра.

- Наступила зима, африканская чума свиней основательно подкосила поголовье диких кабанов, которые являются основной добычей амурских тигров, - рассказывает Юрий Колпак, начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства минприроды Хабаровского края. – Собаки, проживающие на улице в небольших деревнях, являются для тигра очень легкой добычей. Но проблема не только в том, что собаки становятся жертвами хищников. Их содержание на цепях на улице привлекает излишнее внимание тигров к человеческому жилью.

Минприроды края настоятельно просит выполнять рекомендации по поведению в ареале обитания амурского тигра.

Напомним также, что недавно Юрий Колпак отметил возможность отмены в этом году сезона охоты на косулю, как еще одну добычу амурского тигра. Это связано с тем, что из-за сокращения количества диких кабанов у тигров также уменьшилась кормовая база, что может заставить его выходить в населенные пункты и охотиться на домашних животных.