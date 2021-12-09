Строительный кластер в Хабаровском крае будет создан до июля 2022 года

Михаил Дегтярев подробно озвучил стратегию его развития Фото: Правительство Хабаровского края

В программной стратегии развития Хабаровского края, которую губернатор Михаил Дегтярев представил на расширенном заседании правительства, одна из главных инициатив звучала как «Край комфортного проживания». Эта комплексная парадигма предполагает, прежде всего, масштабное развитие строительной отрасли. В том, что касается жилья, поставлена цель – возводить миллион квадратов к 2025 году. Глава региона дал правительству задачу - зарегистрировать в следующем 2022 году строительный кластер и разработать стандарт жилищного строительства на территории Хабаровского края. Помимо непосредственно мощностей сюда должны быть включены требования обеспеченности площадок строительных объектов транспортной, социальной и инженерной инфраструктурой.

ОБЯЗАТЕЛЬНО К ИСПОЛНЕНИЮ

Комфортная жизнь – это доступное, современное, удобное во всех отношениях жилье. В «Стратегии» Дегтярев подтвердил и максимально конкретизировал те мегапроекты, над разработкой которых профильные министерства трудились весь уходящий год и о которых губернатор постоянно напоминал во время пресс-конференций и объездов строек. Это строительный кластер как форма организации отрасли, направление «Дом дальневосточника» и проект «Дальневосточный квартал».

Строительный кластер в Хабаровском крае признан необходимой составляющей концепции комплексного развития территорий (КРТ) на уровне правительства России. Эта тема поддерживается и благословляется центром. Правительство края подготовило соответствующую региональную нормативную базу. Конкретно – восемь постановлений; они определены Минстроем России как обязательные к исполнению.

- Для возможности комплексного развития территорий в городе Хабаровске утверждены порядки согласования и реализации проекта решений о КРТ. Установлен порядок определения границ комплексного развития. Также утвержден порядок определения начальной цены торгов на право заключения договора о КРТ и порядок заключения договоров о КРТ без проведения торгов. Все это позволяет приступить к первому этапу воплощения концепции строительного кластера в жизнь, - комментирует заместитель председателя правительства края по вопросам строительства Керим Сунгуров.

Строительный кластер возникнет именно на территориях комплексного развития. Неудивительно, что для реализации мегапроекта выбрана именно краевая столица – здесь в наличии транспортная инфраструктура, производства стройматериалов, а главное – учтенная, известная и размежеванная земля с известными владельцами. Уже определены 32 перспективные территории в Хабаровске. Их общая площадь составляет ни много ни мало - 690 гектар.

Из этих 32 территорий чуть меньше половины площадей занимают только четыре свободные территории - 323 гектаров. Остальные 28 участков площадью 367 гектаров, заняты ветхим жилищным фондом. То есть, мы имеем двойную пользу (которая, кстати, предусмотрена концепцией строительного кластера) – избавление от старых построек и возведение новых. Общий градостроительный потенциал 32-х территорий составит порядка 3,0 млн квадратных метров жилья.

Заместитель председателя правительства края по вопросам строительства Керим Сунгуров рассказал, что в Хабаровске утверждены порядки согласования и реализации проекта решений о КРТ Фото: Правительство Хабаровского края

ЧТО ЭТО ЗА УЧАСТКИ?

Прежде всего, Ореховая сопка и районы неподалеку. Из этой же серии – территории по переулку Брянскому и на территории ДОСААФ по улице Локомотивной.

- На земельном участке, расположенном в микрорайоне Ореховая Сопка возможный ввод жилья на перспективу до 2030 года составляет до 1,0 млн кв. метров. Уже разработан проект Комплексного плана мероприятий по освоению территорий микрорайона, определены шесть застройщиков. В настоящее время к строительству жилья приступили четыре застройщика: ООО «Академинвест», ООО «Фонд жилищного строительства», ООО СЗ «Перспектива», ООО «Управление инвестиционных программ», - рассказывает Керим Сунгуров.

По словам зампреда по строительству, для развития этого микрорайона необходимо обеспечить его инженерной и транспортной инфраструктурой. И это делается. В 2021 году за счет субсидии из краевого бюджета в размере 268 млн рублей администрацией Хабаровска осуществляется строительство водопровода и водоотведения. На перспективу правительством края проектируется тепломагистраль ТМ 35. Ее строительство позволит ввести к 2024 году в микрорайоне Ореховая Сопка 429 тыс. кв. метров жилья.

ПОНЯТИЕ КЛАСТЕРА

Есть одна особенность стратегии кластера. В основном строительство жилья в Хабаровском крае осуществляется в Хабаровске. В краевой столице средняя стоимость одного квадратного метра на первичном рынке жилья составляет 106 тысяч рублей. В центральной части города стоимость доходит до 130 и выше тысяч рублей за квадратный метр. Губернатор предлагает нивелировать этот перекос цен конкурентными мерами. Для снижения стоимости необходимо «насытить» рынок жилья предложением от застройщиков. В настоящее время в микрорайоне Ореховая Сопка застройщики приступили к строительству жилья, и стоимость жилья составила порядка 86,0 тыс. рублей за один квадрат.

Понятие кластер, предполагает объединение производителей строительных материалов. Кроме того, в кластер могут входить образовательные учреждения, науки. Кооперация промышленности, образовательного и научного комплекса позволит ускорить процесс разработки и внедрения новых технологий, нарастить объемы выпуска строительных материалов и улучшить качество выпускаемой продукции, а также расширить номенклатуру выпускаемой продукции.

- Губернатором Михаилом Дегтяревым подписано распоряжение о создании рабочей группы по созданию кластера. В ее состав вошли представители органов исполнительной власти края, бизнес-сообщества, высших учебных заведений края и институтов развития. Сегодня уже разработан проект «дорожной карты» по созданию кластера. Правительством края совместно с бизнесом планируется сформировать «Пакетное решение» - пул мер поддержки и направить их рассмотрение и согласование в федеральные органы власти. 22 ноября текущего года в Хабаровске был проведен проектный семинар на тему «Формирование концепции кластера по производству строительных материалов в Хабаровском крае», в нем приняли участие 158 человек. По итогам семинара правительством края проводится работа по подготовке «коробочного» решения по преференциальному режиму для участников кластера – это перечень мер государственной поддержки. Также готовится техническое задание на создание кластера, - резюмирует заместитель председателя правительства Хабаровского края по строительству Керим Сунгуров.

Работа по созданию кластера правительством Хабаровского края организована, и в настоящее время этот вопрос является одним из приоритетных. Это дело ближайшего будущего. Создание одного из основных пунктов обнародованной губернатором стратегии развития края – строительного кластера планируется до июля 2022 года. Результаты по реализации этого мегапроекта будут представлены к Восточному экономическому форуму 2022 года.