Впервые за 24 года: синоптики рассказали об аномальном потеплении в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

До Нового года остается всего 21 день, а в Хабаровске царит совсем не новогодняя атмосфера. Сугробы начали таять, ведь столбик термометра поднялся до рекордных показателей. Конечно, Хабаровск не превращается в тропики. Но небольшие изменения заметили все. Каких изменений ждать в ближайшие выходные, рассказали синоптики.

- В выходные нас ждут осадки. Сегодня ночью, 10 декабря, и в воскресенье пройдет небольшой снег, в субботу будет перерыв. Дни пройдут с умеренным и даже слабым ветром, и с еще достаточно высокими температурами. Ночью температура не опустится ниже -10 градусов и днем достигнет 5-6 градусов мороза, - рассказала «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Начало следующей рабочей недели будет еще таким же теплым. Но постепенно температуры опустятся, и хабаровчане ощутят приход зимы. Ночью столбик термометра опустится до -15 градусов, так будет до середины недели. А днем ожидается в пределах 10-12 градусов ниже нуля.

- Начиная с четверга следующей недели, мы почувствуем, что в регионе все же декабрь. Больше таких высоких температур, как, например, 9 декабря, когда столбик термометра поднялся до +1 градуса, уже нет будет. Такого не было давно. В последний раз в десятых числах декабря температура поднималась выше нуля в 1987 году, - добавила синоптик.

С 15 декабря ночные температуры понизятся, и будут держаться в пределах от -22 до -30 градусов, а дневные от -17 до -23 градусов.

- Мы не только приблизимся к температурной норме, но и опустимся ниже, - сказала Галина Брынцева.