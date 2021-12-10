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Общество10 декабря 2021 7:13

Быстро, но за деньги: жители Хабаровского края высказались об открытии «Обхода Хабаровска»

Проезд по новой автомагистрали «Обход Хабаровска» будет стоить до 20 рублей за километр
Ольга ЗАМЯТИНА
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Скоростная автомагистраль «Обход Хабаровска» сможет пропускать до 96 тысяч авто в сутки

Скоростная автомагистраль «Обход Хабаровска» сможет пропускать до 96 тысяч авто в сутки

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В конце этого года всё же планируется сдача одно из самых долгожданных объектов строительства – скоростной магистрали «Обход Хабаровска». Напомним, что срок сдачи этого объекта истек еще первого октября, а «воз и ныне там».

Как заявил первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Георгий Мазунин на минувшем заседании краевой думы, в настоящее время техническая готовность трассы «Обход Хабаровска» составляет 95%, отметив при этом, что за каждый день просрочки сдачи объекта компания-застройщик платит штраф порядка 1 миллиона 200 тысяч рублей.

Замминистра также сообщил, что тест-драйв трассы в первые три месяца эксплуатации будет бесплатным.

- Три месяца - это тестовый период, в течение которого мы будем рассчитывать проходимость на данной трассе и на основании этого рассчитаем точную стоимость передвижения за километр дороги, - заявил Георгий Мазунин. - Тарифы на проезд по «Обходу Хабаровска» мы планируем подготовить до конца этого года. Ориентировочная стоимость пока планируется от 5 до 20 рублей за каждый километр в зависимости от веса транспортного средства.

Мнения жителей края насчет новой магистрали разделились на резко противоположные. Одни ждут эту трассу с самого начала ее строительства.

- Эта дорога существенно будет экономить время, там и допустимая скорость выше, и покрытие хорошее будет, да и вообще удобно. Если проезжать полностью всю трассу, там 27 километров, получается даже по самой высокой заявленной ставке всего 540 рублей. Я за сэкономленное время больше заработаю, - рассказал «КП – Хабаровск» Алексей Загородний, автомобилист.

Однако не все придерживаются этой позиции. Так, например, многие считают, что желающих ехать по трассе будет много только в тестовый период, а после люди будут экономить.

- Да все как ездили через город, так и будут. Не понимают у нас пока в регионе платные дороги, хотя по стране их уже достаточно. Но, кстати, на западе тарифы, насколько мне известно, горазд ниже, - заявила хабаровчанка Татьяна Бойченко.

Напомним, что проект «Обход Хабаровска» - это скоростная четырехполосная магистраль, ширина которой составляет 15 метров и длиной 27 километров. Пропускная способность трассы до 96 тысяч автомобилей в сутки, а разрешённая скорость 120 километров в час.

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