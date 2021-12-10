Сергей Гребенюк: «Поездки Дегтярева в районы остались на прежней волне интенсивности» Фото: Правительство Хабаровского края

На расширенном заседании правительства Михаил Дегтярев обнародовал программу стратегического развития края – документ, на основе которого будет строиться вся наша жизнь в ближайшие несколько лет. В преамбуле губернатор привел результаты первых шагов работы нового правительства. Он назвал три достижения, которые начали менять годами стагнировавшую ситуацию в регионе.

Михаил Дегтярев заявил, что он и его команда «открыли районы и услышали людей».

- На мой взгляд, Дегтярев обозначил те треки работы, на которых фокусировались усилия правительства региона в последний год. И, в первую очередь, перестраивание отношений с районами. Это неоднократно отмечали представители всех экспертных сообществ. Его повышенное внимание, в том числе непосредственное, показало высокую явку на выборах населения территорий. И высокую степень одобрения. Ведь за год он посетил все районы, вплоть до самого северного поселка Арка. Люди не привыкли к такому вниманию от первых лиц края. Не менее действенным оказалось и общение с гражданами в ходе прямых линий. Заметьте – большинство вопросов шло как раз из районов, - прокомментировал специально для «Комсомольской правды» - Хабаровск» заявления губернатора хабаровский политолог Сергей Гребенюк.

Вторым результатом глава региона назвал «решение многолетних застарелых проблем территорий». Этот посыл логично вытекает из первого. Ведь, «открытие районов» состоялось благодаря общению с жителями и непосредственному наблюдению Дегтяревым проблем на месте. Часто во время рабочих поездок он просто присаживался на лавочку во дворике и разговаривал с бабушками. Или говорил со случайным человеком на улице. Это его стиль – только лишенный показной «народности». Поэтому неудивительно, что «застарелые проблемы» решались буквально на месте. Это особенно впечатлило людей.

- В самом деле, решение точечных, зачастую элементарных бытовых вопросов отдельных людей, семей, домов, дворов у Дегтярева всегда сопровождалось «стрельбой из больших калибров». Он увеличил финансирование муниципалитетов. В кои-то веки у сел, поселков, деревень не отбирали деньги, а давали. Губернатор не с барского плеча «кидал на прокорм», отнюдь. Только на конкретные проекты и программы, плюс строгая отчетность. Это тоже дало ему электоральное и административное одобрение, которое не закончилось с выборами. Ведь рабочие поездки в глубинку остались на прежней волне интенсивности, - анализирует Сергей Гребенюк.

Наконец, в плюс работе краевого правительства было записано «выстраивание предметного диалога с федеральным центром и инвесторами».

- Федеральные и ресурсы частных компаний были привлечены в край в невиданных объемах. Михаил Дегтярев сам не раз говорил, что добиваться денег федерального центра он будет всеми законными способами. Добавлю – и всеми доступными. Вспомните историю с детским медицинским центром в Комсомольске-на-Амуре – премьер Мишустин одобрил выделение миллиардов на его достройку только под личные гарантии Дегтярева. Фактически губернатор поручился своим местом, карьерой и репутацией. Это говорит о том, что глава региона ориентируется не на какие-то глобальные вещи, а исключительно на интересы жителей всего края, - резюмирует политолог Сергей Гребенюк.

Михаил Дегтярев обозначил эти достижения своей команды как «первые шаги». Но при внимательном приближении можно увидеть, что выстраивание отношений с территориями, решение их проблем, привлечение инвесторов и федеральных денег – это стратегия, этапы которой он раскрыл в своем выступлении. И к которой мы еще вернемся.