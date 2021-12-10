«Изобретатель, эзотерик, бизнесмен»: хабаровчанин Бронислав Резник стал участником шоу на СТС

Бронислав Резник представил штатив для съемки с плоской поверхности. Кадр из передачи «Купите это немедленно»

Держатель-штатив для смартфона - казалось бы, что в этом нового? Однако есть нюансы. Изобретение хабаровского бизнесмена оснащено подсветкой и предназначено для съемки того, что находится на столе. Получается, настоящая находка для фуд-блогеров, хендмейдеров и художников.

- Изобретатель, эзотерик, бизнесмен, - представляется Бронислав Резник. -Ради своих изобретений мне, конечно, приходилось жертвовать и в финансовом, и во временном плане. Зачастую, когда создаешь прототип, еще не знаешь, будет ли он работать.

Изобретатель отмечает, что идею держателя для телефона ему подала жена, художница. Как-то раз, по его воспоминаниям, она пожаловалась ему, что имеющиеся в продаже штативы не предназначены для съемки с плоской поверхности.

Как объясняет Бронислав, его изобретение отличается от того, что начали предлагать конкуренты, своей надежностью. Ломаться нечему, перегоревшую подсветку легко заменить.

К сожалению, Бронислав со своим штативом не был допущен к инвесторам в программе, но свое изобретение он начал продавать гораздо раньше, и говорит, что спрос есть. В основном, держателем для телефона интересуются люди, чья деятельность связана с соцсетями. Штатив позволяет качественные и хорошо освещенные фото того, что находится на плоской поверхности.