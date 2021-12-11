Скрытая от публики мировая коллекция живописи с Тицианом и Веронезе покинет запасники хабаровского музея в 2024 году

В экспозициях музея выставлены работы именитых авторов: Шишкин, Куинджи, Айвазовский, Репин, Сорокин, Горофало и многих других Фото: Правительство Хабаровского края

Дальневосточный художественный музей обладает одним из богатейших собраний одежды, оружия исторических артефактов, но больше всего славится своей коллекцией живописи. В экспозициях выставлены работы именитых авторов: Шишкин, Куинджи, Айвазовский, Репин, Сорокин, Горофало и многих других. Но это лишь 5% от всей огромной коллекции, которую музей физически не может показать публике.

ПРЕКРАСНЫЙ ТИЦИАН

Дело в том, что собрание живописи давно «выросло» из существующего здания музея. Несколько цифр для наглядности: вся коллекция насчитывает свыше 17 тысяч экземпляров и 9000 из них - шедевры мирового значения. Богачи с удовольствием украсили бы стены уникальными работами из фондов музея, выложив за это немалые суммы. Например, несколько лет назад в закромах нашли картину «Обжора», которая может стоить ни много, ни мало 100 миллионов евро!

— Не каждый российский музей может похвастаться, что в его фондах есть картины Паоло Веронезе, или, например, один из девяти в нашей стране шедевров Тициана. В наших запасниках хранятся уникальные коллекции русского, западного и национального искусства, — сказала Валентина Запорожская, генеральный директор Дальневосточного художественного музея.

Для того, чтобы явить залежавшуюся коллекцию миру, музею необходимо новое здание площадью не менее 18 тысяч квадратных метров.

ДОСТАНЕМ ИЗ ЗАПАСНИКОВ

И новому зданию быть! Проект выставочного корпуса планируется воплотить в жизнь в 2024 году.

- Мы реализуем этот проект. Достанем из запасников шедевры изобразительного искусства и, наконец, покажем их миру. Мы должны создать условия для экспонирования всей коллекции, сделать ее максимально доступной для жителей края и его гостей. Музей на берегу Амура станет образцом достижений в современном архитектурном проектировании и строительстве. Это будет символ культуры края, который является равнозначной частью общекультурного достояния России, - отметил Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

В новом здании будут созданы идеальные условия для шедевров живописи, комфортные температурно-влажностный, световой и акустический режимы. Также в музее появятся образовательные, дискуссионные площадки и арт-пространство.