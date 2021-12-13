Хабаровский ХК «Амур» в гостях уступил «Адмиралу» Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Хабаровский ХК «Амур» во Владивостоке уступил «Адмиралу». Очередная схватка на льду непримиримых соперников завершилась поражением для «тигров»: хозяева с первых минут взяли под контроль игру.

- «Тигры» явно были не в своей тарелке. Хозяева прочно завладели преимуществом, чему здорово поспособствовала активность арбитров - в первой трети они выписали гостям аж 10 штрафных минут, включая двойной малый штраф Гребенщикову, - сообщили в пресс-службе хабаровского клуба.

Первыми счет в матче открыли «моряки». А к перерыву сравнять до 1:1 сумели Файзуллин и Николишин, которые вместе атаковали ворота соперника.

Но равенство в счете было недолгим. Как только начался второй период, хабаровчанам вновь забили шайбу. Калетник поразил пустой угол.

- Хозяева вели игру по своему сценарию. Перебросали соперника во втором периоде со счетом 18-6. Из опасных моментов у ворот Серебрякова можно вспомнить разве что сольный проход Зырянова в меньшинстве, - добавили в «Амуре».

Как итог - игра закончилась со счетом 2:1 в пользу «Адмирала». Следующая встреча команд состоится 20 декабря в Хабаровске.

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