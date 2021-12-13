Константин Жмеренецкий: «Мы идем вслед за требованиями времени» Фото: Сергей ПЯТКОВ

В тройку самых престижных вузов Дальнего Востока вошел хабаровский «Мед». Его руководитель Дмитрий Жмеренецкий поделился мнением о проекте «Клиника года», а также рассказал о том, как сегодня происходит обучение медицине.

- Константин Вячеславович, «Клиника года» освещает деятельность врачей и учреждений здравоохранения нашего региона. На ваш взгляд, в чем основной смысл таких проектов?

- В обратной связи пациент-врач. "Клиника года" - это общественный опросник. Можно спорить - что такое медицина: искусство, наука, ремесло или услуга. Скорее всего, все вместе. Подобные проекты дисциплинируют и врача, как мастера своего дела и клиента - как потребителя услуги. Обратная связь учит профессионала быть человечным и делать так, чтобы лечение было не только результативным, но и удобным, комфортным. А пациент учится не относиться к медицине как к магазинной услуге, а оценивать действия медработника по результату.

- Медуниверситет недавно прошел аккредитацию. Что это дало?

- Действительно. Медуниверситет прошел государственную аккредитацию государственных программ. 20 ноября вступило в действие свидетельство о государственной аккредитации сроком на шесть лет. Мы получили оценку наших образовательных программ в соответствии со стандартом и право выдавать документ государственного образца по всем направлениям. Это значит, что студенты и те, кто будет поступать, могут на сто процентов рассчитывать, что диплом будет соответствовать стандартам российским, а по некоторым направлениям и международным. Это событие подтвердило - ДВГМУ готовит врачей на высоком уровне. Мы гордимся, что прошли аттестацию в такое непростое время.

- ДВГМУ входит в первые строки дальневосточных университетов. Благодаря чему?

- Рейтинги вузов, как и клиник и врачей, необходимы, многие учреждения их составляют самостоятельно, на основе опросов пациентов. Есть система государственной оценки качества медицинских услуг. Медицинский университет и колледж - поставщики кадров для медицинских учреждений, и, конечно, мы стараемся, чтобы наши выпускники попадали в эти рейтинги в самом положительном аспекте. Как? Повышаем качество обучения. Той системы передачи знаний и навыков по медицине, которая еще недавно практиковалась, больше никогда не будет. Мы идем вслед за требованиями времени и уже смогли перестроить единую информационно-образовательную среду. Например, университет приобрел тренажеры виртуальной реальности. Студенты работают с цифровыми пациентами как с живыми - у них пульс, дыхание, давление, имитация любых состояний. Мы установили три 3D-стола для преподавания анатомии и гистологии. У нас есть виртуальные биохимические лаборатории - в них обучаются параллельно с реальной работой с реактивами.

- Что год грядущий вам готовит?

- Напряженную работу. Сейчас в связи с эпидемией все ординаторы клинических специальностей нашего вуза направлены в больницы и поликлиники в основном первичного звена. Будем реализовывать проект по строительству учебно-лабораторного корпуса и общежития в районе улицы Краснодарской. У университета появятся собственные клиника и лабораторный корпус. Мы вошли в программу академического лидерства «2030». Всего три вуза в нее попали, а университетов на ДВ - 59. Это значит, что в науку и образование пойдут дополнительно деньги. И мы увеличиваем набор студентов в следующем году.