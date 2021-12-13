От 33 до 40: цены за проезд на общественном транспорте снова взлетят в Хабаровске

В Хабаровске в очередной раз готовятся повышать стоимость проезда Фото: Олеся Приходько

В Хабаровске в очередной раз готовятся повышать стоимость проезда на автобусах, троллейбусах и трамваях в дневное и вечернее время. Некоторые коммерческие перевозчики уже подняли цену до 40 рублей на своих маршрутах. «Комсомолка» выяснила, где это случилось, и на каких маршрутах поднимется цена за проезд в ближайшее время.

На данный момент стоимость проезда до 40 рублей повысили на двух коммерческих маршрутах - 14 и 88. Также еще 3 ноября перевозчики еще двух частных маршрутов уведомили о повышении цены до 40 рублей - 73 и 10.

- Повышение должно было вступить в силу с 3 декабря, однако перевозчики пока этого не сделали. Возможно, они выжидают лучшего момента для объявления этой новости пассажирам. Также с 19 декабря ожидается плановое повышение тарифов на регулируемых муниципальных маршрутах - до 30 и 33 рублей на основании постановления комитета по ценам и тарифам краевого правительства, - рассказал «КП» - Хабаровск» Анатолий Тимошенко, начальник отдела организации регулярных перевозок городского управления промышленности, транспорта, связи.

Речь идет о четырех автобусных маршрутах (№№ 1Л, 1С, 28, 29П), трех трамвайных маршрутах (№№ 1, 2, 5) и троллейбусном маршруте №1. Дневной тариф на них повысится до 30 рублей, а вечером до 33 рублей.

- Данное решение оформлено постановлениями комитета от 8 декабря. В соответствии с законом срок действия утвержденных тарифов не может составлять менее одного года, - сообщили в пресс-службе комитета по ценам и тарифам правительства Хабаровского края.

Стоит отметить, что частные перевозчики обязаны не менее чем за месяц уведомить администрацию Хабаровска о повышении тарифов. Сделать они это могут несколько раз в год. Если перевозчик нарушил это требование, то по закону он должен отменить новый тариф и подать уведомление заново, как положено.

Напомним, ранее новость о повышении стоимости проезда в хабаровском маршруте №88 ошарашила жителей краевой столицы. 11 октября в соцсетях появилось фото объявления, которое гласило, что с 13 октября на маршруте повысят цену за проезд с 35 рублей до 40. Такой поворот событий мало кого устроил. Ведь маршрут не самый длинный - всего 20 остановок.

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