«Если бы мы пошли с ними, сели за соучастие»: знакомые рассказали о школьницах, безжалостно забивших до смерти пенсионера в Хабаровском крае

Девушек задержали и водворили в СИЗО Фото: Социальные сети

Две симпатичные девушки из поселка Октябрьский исполняют трендовые танцы на кадрах в социальных сетях. Немного неуклюжие движения, наивная актерская игра и смущение - кажется, что перед нами обычные школьницы, которых миллионы в стране. Но эти девушки совсем скоро жестоко убьют человека.

Две симпатичные девушки из поселка Октябрьский исполняют трендовые танцы на кадрах в социальных сетях Фото: Социальные сети

16-летняя Алина и 15-летняя Оля (все имена изменены - прим. ред.) - местные мини-звезды. Кого не спроси, а с девушками кто лично не знаком, так точно слышал о них. Веселые лучшие подруги впечатляли новых знакомых, а об их приключениях ходили слухи.

Около двух лет назад Оля и Алина познакомились, когда последняя переехала вместе с мамой в общежитие на Вокзальной улице. Девушки почти сразу узнали друг в друге родственные души и стали не разлей вода. С этого момента школьницы делили увлечения, секреты, жизнь.

16-летняя Алина (на фото справа) и 15-летняя Оля (на фото слева, все имена изменены - прим. ред.) - местные мини-звезды Фото: Социальные сети

ОЛЯ

Брюнетка с красивым маникюром - ученица коррекционного класса для отстающих школы №90. Оля живет с мамой в среднестатистических условиях: крыша над головой есть, всегда накормлена, красиво одета, в руках - неплохой телефон, в кармане - денежка на мороженое. Знакомые говорят об Оле, как о хорошем, добром и отзывчивом человеке. Но пару лет назад кое-что в девушке изменилось.

15-летняя Оля (имя изменено) Фото: Социальные сети

- Возможно, после общения с Алиной Оля испортилась. Она начала пить, ругаться, грубо разговаривать с мамой и обзывать ее. Эта встреча явно не пошла Оле на пользу, до нее она была другой. Чего не скажешь об Алине, - рассказала «КП» знакомая школьниц, поделавшая сохранить анонимность.

АЛИНА

Об Алине знакомые отзываются не так хорошо, как о ее лучшей подруге. Она не успевала за программой, поэтому училась в школе-интернате №11. Школьница окончила 9 класс, не устроилась на работу и никуда не поступила. Не хотела, как сказала полицейским, уезжать из Ванинского района. Девушку вместе с младшими сестрой и братом воспитывает мама всего пару лет. До этого женщина была лишена родительских прав из-за своего разгульного образа жизни. Долгое время (сколько точно - неизвестно) дети жили с тетей.

16-летняя Алина (имя изменено) Фото: Социальные сети

- Два года назад мать нашла работу и исправилась. Суд восстановил ее в правах и дети вернулись к ней. На учете они не состояли, - прокомментировал «КП» источник в правоохранительных органах.

В свои 16 лет школьница, по рассказам сверстников, прикладывается к бутылке, курит и очень много матерится. Обширный запас брани девушка демонстрировала в стримах в соцсетях.

- Алина оторва: может подойти ударить человека просто так, либо потому что он ей не нравится. Она кричит без повода, много ругается, один раз специально порезала себе руку. Не пошла на выпускной, а потом рассказывала всем, как пила с мамой под луной, - поделилась с «Комсомолкой» другая знакомая девушек на условиях анонимности.

ТАНЦУЙ ЭТОТ ТРЕНД

- Пьют девчонки много, - анонимно сообщил друг Алины и Оли. - Курят, парней меняют. Тусуются на заброшках, в гостях у старших ребят. Собираются у Алины, потому что она живет одна. Снимают видео в Tik-Tok, говорят, им нравится.

Разбирательства с ненавистным соседом закончились трагически Фото: Социальные сети

На своих страничках в соцсетях девушки отдают предпочтение трендовым танцам и липсингам. Это когда нужно открывать рот в такт словам песни. Редко школьницы выкладывали какие-то забавные ролики, часто - снимали вместе. Девушки не стеснялись демонстрировать личные переписки и признаваться в любви парням.

Последние видео на странице Алины появились 9 декабря. Тогда Оля пришла в гости к подруге. Школьницы выпивали и решили поснимать видео в Tik-Tok. Подруги танцевали подборки старых и новых трендов, пели популярные треки, шутили.

НОЧЬ С 9 НА 10 ДЕКАБРЯ

Поснимав видео, Алина и Оля продолжили веселиться. Но посиделки, по предварительной версии, испортила громко лающая соседская собака. Девушек это вывело из себя и они пошли разбираться.

Пес принадлежал 60-летнему бывшему моряку Валерию. Мужчина, по словам источника в правоохранительных органах, часто и много пил, поэтому следить за собой и комнатой перестал. От неприятного запаха было сложно скрыться в общежитии, а лай собаки слышали, наверно, все жильцы.

Около двух лет назад Оля и Алина познакомились, когда последняя переехала вместе с мамой в общежитие Фото: Социальные сети

Разбирательства с ненавистным соседом закончились трагически. Пьяный мужчина спал на кровати и даже не слышал, как девушки вошли. Школьницы стали бить Валерия по голове, от чего тот проснулся. Пенсионер не успел ничего понять и упал с кровати. Алина и Оля пинали и прыгали на теле бывшего моряка, пока тот не умер.

- По слухам, это убийство была спланировано - девушек раздражал этот сосед. У пенсионера они пытались забрать деньги, но он им ничего не сказал, - рассказала подруга Алины и Оли. - После, как говорят очевидцы, школьницы пытались покончить с собой, потому что знали, что их посадят. Это увидела соседка и вызвала полицию.

КРОВАВАЯ ВЕРСИЯ С ТАНЦАМИ НА ДВЕРИ

В небольшом поселке с населением около 5000 человек страшная новость разлетелась моментально. В истории появилась еще одна пострадавшая, к которой якобы залетели школьницы и разгромили комнату, а сами девушки, по словам местных жителей, положили на умирающего Валерия дверь и прыгали на ней, пока та не треснет надвое. Не обошлось и без версий про ограбление.

- Информация о двери и пострадавшей не имеет ничего общего с действительностью. Данные о том, что девушки хотели отобрать у пенсионера 10 тысяч рублей, также недостоверны, - прокомментировал собеседник «Комсомолки».

ОФИЦИАЛЬНО

Девушек задержали и водворили в СИЗО. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Школьницам грозит от пяти до шести лет колонии. Рассматривается версия того, что убийство было совершено не только из неприязни, но и для хайпа в соцсетях.

Свою проверку проводит прокуратура. Ведомство даст оценку действиям органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Друзья и сверстники в шоке от произошедшего. Да, девушки не были паиньками, но такого от них никто не ожидал. Все опрошенные друзья и знакомые школьниц уверили, что запрещенные вещества Алина и Оля не употребляли. Но данные экспертизы пока не обнародованы.

- Они звали нас отдохнуть в тот вечер. Если бы мы пошли с ними, сейчас сели за соучастие. Большинство друзей и знакомых девушек осуждают их поступок. Ждем, что скажет следствие, - поделилась знакомая Алины и Оли.

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