Сюрприз из Якутии: в Хабаровский край придут экстремальные морозы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Наверняка уже многие жители Хабаровского края заметили, что в регионе похолодало. Особенно по сравнению с прошлой неделей. По словам синоптиков, мы, наконец-то, приблизились к климатической норме. То есть в происходящем нет ничего необычного. Более того, такие градусы - это далеко не предел. В декабре 2021 года в Хабаровском крае ожидается еще более плохая ситуация.

- Неделя будет морозная, по-настоящему декабрьская. Осадки не ожидаются, небо будет ясным, но холодно. Начиная с понедельника, 13 декабря, температура будет постепенно понижаться. К концу недели ночью температура будет достигать 28-30 градусов мороза. Если в ближайшее время ночью температура будет держаться в пределах минус 19-20 градусов, то в середине недели ситуация изменится. Соответственно, дневные температуры в начале недели будут держаться от -15 до -18 градусов, а к концу недели опустятся до 23-24 градусов мороза, - рассказала «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Как отметила синоптик, с таким температурным режимом мы не только достигли климатической нормы, которая естественна для декабря, но и опустимся за ее пределы. Вскоре температура упадет на 5-6 градусов ниже климатической нормы.

- Во второй половине месяца ожидается завал холода до 30-32 градусов. Такой сильный снег, который уже был в этом году, пока больше не прогнозируется. Более того, небольшого снега, как, например, на прошедших выходных, тоже не будет. К нам сейчас разворачивается ложбина (область низкого давления - прим. ред.) с Якутии, из-за чего ожидается только холод. Если и будет какой-то снежок, то выхолаживающий, совсем мелкий. Полмесяца мы порадовались не зимней погоде, на этом все. Все-таки у нас дальневосточная зима, стоит это понимать, - объяснила Галина Брынцева.

Пощады от погоды больше ждать не стоит, поэтому самое время запастись теплыми вещами и даже прикупить тулуп.