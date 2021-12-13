«Ладно, я ж тебя не трогаю»: заблудившуюся нерпу спасли в Хабаровском крае

Местные жители спасают нерпу Фото: Социальные сети

Нерпы периодически заплывают в устья рек. Но в этот раз малышке не повезло - река была покрыта льдом. Спасибо неравнодушным жителям Николаевска - те пробили лунку, чтобы животное смогло вернуться в воду.

На видео видно, как мужчина и женщина пробивают лед, и рядом с ними находится нерпа. Героиня видео даже успевала огрызаться на своих спасителей. Оно и понятно - чужая, враждебная среда и посторонние люди.

- Ладно, я ж тебя не трогаю, - говорит мужчина на видео, когда нерпа начинает на него тявкать.

В итоге местные жители смогли пробить лед, и нерпа ушла в воду.

- Самое главное, что ей дали добраться до воды. Дальше она разберется, что делать. В любом случае подо льдом есть немного воздуха, она сможет вдохнуть, если надо. Что касается ситуации, нерпы часто заходят в устья рек, для них это нормальное поведение, - объясняет Юрий Колпак, начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства минприроды Хабаровского края.

Значит, можно сделать вывод, что животное удалось спасти. Еще раз напомним, что при встрече с дикими животными следует обращаться в минприроды по номеру 8 (4212) 32-50-80.