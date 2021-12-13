Эксперт: Дегтярев каждый день доказывает делами, что умеет управлять

Одним из самых резонансных заявлений губернатора была его оценка планов по строительству города-спутника в Приморье Фото: Правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв дал большое интервью ТАСС. В ходе беседы глава региона он затронул множество тем – от выборов до строительства дамб. Дегтярев сделал ряд важных заявлений и фактически подтвердил тезисы своей речи на заседании правительства края, где он обнародовал стратегию развития региона на ближайшее будущее.

- Михаил Дегтярев в этом интервью подтвердил всеохватность своих действий. Он показал, что не отделяет рост экономики края от создания полноценной социальной инфраструктуры. Стратегия при ближайшем рассмотрении рассчитана не только на его губернаторский срок, а лет на 10 минимум. Он обозначил ключевые ориентиры. То есть, поступил так, как говорил Конфуций: «Кто не ведает далеких дум, тот не избегнет близких огорчений». Дегтярев смотрит в будущее. Понимает – если нет стратегии, никакая тактика не спасет. Такого стратегического планирования у нас в стране как раз не хватает. Но у губернатора она есть. Поставлена цель – шажками, постепенно к ней двигаемся. Когда есть такая конструкция, управление по-другому выстраивается, - прокомментировал «Комсомольской правде» хабаровский политолог, директор экспертно-аналитического центра «ДВ-регион» Евгений Чадаев.

Одним из самых резонансных заявлений губернатора была оценка планов по строительству города-спутника в Приморье. По словам Михаила Дегтярёва, такой подход – это прошлый век. Опыт всех развитых стран показал, что для людей важна социальная инфраструктура в шаговой доступности – больницы, детские сады, развлечения и работа. Именно поэтому в Хабаровском крае ставка сделана не на создание «спальных» городов, а комплексное развитие уже освоенных территорий – реновацию жилищного фонда, расширение улиц, строительство новых развязок, созданию новых общественных и культурных пространств.

- Прежде чем заниматься политикой человек должен есть и одеваться – это аксиома. То же самое с городами-спутниками. Людей можно привязать к какой-то местности только качественным жильем и высокооплачиваемой работой с хорошей зарплатой. Предоставить это одновременно. Город-миллионник – не самоцель. Дегтярев не склонен скатываться к этой круглой цифре. Он не зря говорил, что Хабаровск скорее станет миллионником естественным путем, что какой-то приморский городок – искусственным. Это, знаете ли, дело не хитрое – настроить многоэтажек и переселить туда массу народа. Где они работать будут? Зачем они вообще там нужны?, - считает Евгений Чадаев.

Отдельным сегментом интервью Дегтярева стали проекты развития Хабаровского края, на которые нужны федеральные деньги. Например, создание производства водорода на Тугурской приливной электростанции. По оценкам экспертов, на выходе можно будет добывать до 5 млн тонн водорода в год, однако, при этом проект получил отрицательное заключение Министерства энергетики РФ. «Наш проект однозначно полетит. Позволю себе аналогию: в XIX веке гужевые транспортники давали отрицательные заключения на строительство железной дороги… А в декабре мы здесь, в Хабаровске, встретимся с одним из крупных инвесторов и обсудим эту тему» - дал свой комментарий по этой теме Дегтярёв.

Возможно, не чужд определенного романтизма, в работе он придерживается максимально прагматичного подхода. У него есть особый контакт с первым лицом государства. И он это подчеркивает.

- И правильно делает, что во многом уповает на федеральный центр. Это специфика нашего времени – регионы очень зависимы от центра. Дотационных субъектов Федерации – единицы, а жить нужно всем. Рабочие отношения с Москвой – это норма. С одним «но»: деньги, которые дает центр, должны мгновенно превращаться в объекты. Нужно каждый день доказывать делами, что глава региона умеет управлять. Дегтярев так и поступает, - резюмирует политолог Евгений Чадаев.

Интервью наглядно показало, что у Дегтярёва есть четкое видение основных треков развития Хабаровского края. Ещё год назад глава региона определил основные приоритеты и точки роста экономики региона, именно на них сейчас сделана основная ставка.