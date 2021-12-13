«Ты куда пошел, а? Иди отсюда!»: житель Хабаровского края встретился в лесу с амурским тигром. Фото: стоп-кадр видео

В тайге Хабаровского края местный житель Константин Митрошин повстречался с амурским тигром. Хищник находился метрах в 50 от человека. Такую неожиданную и опасную встречу мужчина снял на видео, а заодно преподнес всем урок на тему того, как правильно разговаривать с тигром.

«Ты куда пошел, а? Иди отсюда!» — грозно кричит полосатому хищнику мужчина.

Тот в ответ несколько раз обернулся и поспешил скрыться за деревьями.

Видео с места событий поделился телеграмм-канал Центра «Амурский тигр». По словам специалистов, Константин повел себя абсолютно верно, увидев хищника.

— Крупные хищники хорошо ориентируются в интонации издаваемых звуков. Истерический с нотками животного страха крик человека не отпугнет тигра. Поэтому не паникуйте при встрече с тигром, не убегайте и не поворачивайтесь к нему спиной. Говорите с хищником спокойным и уверенным голосом. Можно даже с использованием крепких слов, — советуют представители Центра.

Популяция тигров растет. Диких кошек все чаще встречают возле трасс. Иногда те выходят в таежные поселки в поисках пищи. Поэтому местным жителям стоит быть внимательными и не терять самообладания, если вдруг хищник окажется поблизости. В подавляющем числе случаев тигр сам не станет подходить к человеку.

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