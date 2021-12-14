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Происшествия14 декабря 2021 4:00

Скончался младший брат экс-губернатора Хабаровского края Юрий Фургал

Он ушел из жизни в возрасте 55 лет
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Скончался младший брат экс-губернатора Хабаровского края Юрий Фургал

Скончался младший брат экс-губернатора Хабаровского края Юрий Фургал

Фото: Социальные сети

На 56-м году жизни скончался младший брат экс-губернатора Хабаровского края Юрий Фургал. Его не стало 12 декабря.

О смерти бывшего депутата города Зеи в Амурской области сообщил депутат Хабаровской гордумы Александр Каян. Сын Сергея Фургала пока никак не комментировал кончину близкого человека.

Это вторая смерть среди близких бывшего губернатора за минувшие пару лет. Первым из жизни ушел его другой брат, Вячеслав, депутат Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР.

Известно, что Сергею Фургалу печальную новость должны были сообщить 13 декабря.

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