В Хабаровском крае впервые осудят криминального авторитета по статье для «воров в законе»

На высокий пост «ответственного» за колониями мужчину назначили «воры в законе» в 2019 году. Тематическое фото Фото: Борис КОКУРИН

Владимир (имя изменено - прим. ред.) станет первым, кто окажется на скамье подсудимых по «воровской статье» в Хабаровском крае. 32-летний мужчина отвечал перед криминальными боссами за порядок в колониях. Причем «ответственному» было поручено следить за порядком в лагерях не только края, но и соседней Еврейской автономии.

На высокий пост «ответственного» за колонии Владимира назначили «воры в законе» в 2019 году. В каждом лагере мужчина назначал своих ставленников - «смотрящих». Также в его обязанности входило решать крупные споры между заключенными, следить за соблюдением воровских законов, обеспечивать регулярное пополнение общака, в который скидывались сидельцы.

В 2020 году Владимир решил найти себя в бизнесе. Он вместе с тремя знакомыми организовал в трех точках Хабаровска, как рассказали «КП» в местном СКР, покерные турниры. Подпольную азартную сеть накрыли, ОПГ задержали, дело в отношении трех друзей Владимира рассматривается в суде. Самого «ответственного» задержали 1 февраля.

- В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям «Занятие высшего положения в преступной иерархии» и «Незаконные организация и проведение азартных игр». Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения будет направлено в Хабаровский краевой суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Ответственному» грозит до 15 лет колонии со штрафом в размере до пяти миллионов рублей.

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