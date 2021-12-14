«Кешбэк» за ЖКХ: жителям Хабаровского края сделали перерасчет субсидий по повышенному тарифу

Жители края начали получать выплаты уже с ноября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителям Хабаровского края с июля 2021 года произвели перерасчет субсидий за услуги ЖКХ в сторону увеличения. Право на выплату имеют собственники, наниматели и пользователи жилых помещений, при условии, что расходы на оплату ЖКХ превышают 22 процента от дохода семьи либо одиноко проживающего гражданина. Возрастных ограничений при этом нет.

- Перерасчет субсидий произошел из-за того, что в июле изменились тарифы на оплату ЖКХ. Поэтому установились новые размеры региональных стандартов ЖКУ, которые и определяют размер конкретной субсидии на основании данных о доходах. В ноябре уже были выплачены повышенные субсидии с доплатой за прошлое время в беззаявительном порядке, - рассказала «КП» - Хабаровск» Наталья Нелюбина, замминистра соцзащиты населения Хабаровского края.

Выплаты можно получить через банки и почту. Те, кто обратился за деньгами через почтовые отделения, получат субсидии в декабре также с доплатой. Стоит отметить, что субсидия выплачивается полгода, после чего можно снова обращаться за новыми начислениями.

- Из-за изменения тарифов ЖКХ в 2021 году краевое правительство дополнительно выделило 127 миллионов рублей на этот вид господдержки. В целом сумма достигает уже 92 миллионов рублей. В текущем году более 38 тысяч семей и одиноких граждан уже получают эти субсидии. Среди них есть и те, кому размер субсидий покрывает 100 процентов расходов за ЖКУ, - добавила Наталья Нелюбина.

Чтобы получить этот вид господдержки, необходимо обратиться в центр соцзащиты населения или в МФЦ. Также можно отправить документы по почте или через «Госуслуги». Для получения выплат нужно предоставить: справку о доходах, квитанции за ЖКХ, данные о регистрации и прописку. Подавать заявление на субсидию можно неограниченное количество раз.

Кроме того, минтруда РФ предложило упростить выдачу субсидий за ЖКХ - а именно не предоставлять сведений об оплате за последний месяц и возможность продлять субсидию онлайн. Проект закона внесен в госдуму и размещен на официальном сайте нормативно-правовых актов Правительства РФ. Также в прошлом году минстрой выступил с инициативой снизить порог по расходам за ЖКХ с 22 процентов до 15, чтобы льготников стало больше. Однако это предложение так и осталось нерассмотренным.

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