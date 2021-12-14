В Комсомольске полицейского наградили за спасение из пожара семьи с детьми

В Комсомольске полицейский спас из пожара семью с детьми Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В Комсомольске-на-Амуре полицейский Евгений Прима спас из огня целую семью. Пожар произошел в январе в той самой многоэтажке, где живет участковый. Мужчина в этот момент как раз возвращался вечером с работы.

- Когда он вошел в подъезд своего дома, то почувствовал запах гари, который шел из-за двери одной из квартир на первом этаже. Участковый знал, что в данной квартире проживает семья с тремя детьми. Сообщив о происшествии в дежурную часть, Евгений Прима принял решение незамедлительно приступить к спасению находящихся внутри людей, - рассказали в ведомстве.

Вся квартира была окутана едким дымом. Пробираясь сквозь него, Евгений сначала вывел на воздух двух маленьких детей, а следом и их бабушку вместе с собакой.

Для человека без навыков пожарного такая операция спасения была очень рискованной. И все же ему удалось отвести от людей беду.

За проявленную доблесть руководством МВД России было принято решение наградить старшего лейтенанта полиции Евгения Прима медалью «За смелость во имя спасения».

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