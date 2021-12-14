Работу современного рыбоводного комплекса в Хабаровском крае оценил Михаил Дегтярев Фото: Правительство Хабаровского края

Во время визита в район имени Лазо губернатор Михаил Дегтярев оценил мощности нового современного рыбоводного комплекса по разведению, производству и переработке рыбы. Уже в апреле 2022 года здесь появятся первые мальки клариевого сома, а к будущей осени – форель.

Согласно прогнозам руководства рыбоводного комплекса, общий объем готовой продукции составит до 2000 тонн в год. Михаил Дегтярев считает, что такие объемы производства в условиях сокращения промысловых запасов тихоокеанских лососей приобретает особое значение для экономики и продовольственной безопасности региона.

- Это предприятие - частное. Инвесторы, изучавшие искусство рыборазведения за границей, решили открыть завод в Хабаровском крае. Вложили порядка 600 миллионов рублей. Это великолепно, пример для других. Предприятие начнет работать весной 2022 года, будет обеспечивать высококачественной рыбой население. Мы поддерживаем этот проект, - заявил Михаил Дегтярев.

Завод выглядит впечатляюще: огромные полимерные рыборазводные бассейны, постоянная температура и влажность, компактное оборудование и почти стерильная чистота.

Михаил Дегтярев лично запустил систему наполнения резервуаров водой.

Как рассказал замдиректора комплекса Виктор Пятаков, разведением рыб занимается опытный специалист. Он учился в Голландии, а в Хабаровский край приехал налаживать рыбоферму и передавать опыт.

Рядом с рыбным комплексом строится разделочный цех и морозильник. Предприятие будет поставлять в магазины края филе сома и форели.