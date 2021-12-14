Детский омбудсмен рассказала о состоянии семей школьниц, обвиняемых в жестоком убийстве пенсионера в Хабаровском крае

Школьницы жили в одном общежитии поселка Октябрьский Фото: Социальные сети

В Хабаровском крае продолжается расследование громкого убийства 60-летнего мужчины. Обвиняемые - 16-летняя Алина и 15-летняя Оля (все имена изменены - прим. ред.). Дело взяла на контроль детский омбудсмен региона.

СУДНАЯ НОЧЬ

Школьницы жили в одном общежитии поселка Октябрьский: Алина - с восстановленной в родительских правах мамой, младшими сестрой и братом, Оля - только с мамой. Был у девушек ненавистный сосед - бывший моряк Валерий. Мужчина любил выпить, запустил свою квартиру, забыл о личной гигиене, из-за чего по общежитию распространялся неприятный запах.

Зловония раздражали школьниц (да и всех жильцов тоже). Мужчина, по словам знакомых девушек, мог обложить их матом. Отомстить соседу Алина и Оля, как рассказали «КП» местные жители, хотели давно. План подруги воплотили в ночь с 9 на 10 декабря. Школьницы выпивали, их, по предварительным данным, сильно разозлил лай собаки пенсионера. Девушки решили разобраться.

Алина и Оля ворвались к спящему пьяному мужчине и стали бить его по голове. Пенсионер проснулся, не успел ничего понять и упал с кровати. Девушки стали пинать мужчину и прыгать по его телу. Экс-моряк получил серьезные травмы и скончался в больнице. Подруг задержали и, несмотря на просьбы адвокатов не лишать школьниц свободы, суд отправил их под стражу.

СЕМЬИ В ШОКЕ

Предварительные результаты проверки показали: Оля и Алина из семей, которые не стояли на учете в органах опеки. Мама последней была лишена родительских прав из-за асоциального образа жизни (выпивала, не работала). Дети жили у тети, но пару лет назад женщина взяла себя в руки, бросила алкоголь и устроилась на работу. Алина с сестрой и братом вернулась к маме в то самое общежитие.

- Семьи в шоковом состоянии, они переживают. Мы готовы оказать им всю необходимую помощь в рамках наших компетенций. Они живут в общежитии с «малосемейками», оно не принадлежит какому-то предприятию и не является «перевалочной базой» для сотрудников. Если говорить об условиях, то оценок давать не буду: все необходимое есть, - рассказала «КП» Виктория Трегубенко, уполномоченная по правам детей в Хабаровском крае.

Алина училась в школе-интернате №11, Оля - в коррекционном классе школы №90. С девушками, по словам омбудсмена, работал психолог. Явных предпосылок к убийству, по информации на данный момент, у школьниц не было.

- Главное - вовремя замечать изменения в ребенке, в себе и обсуждать их. Не нужно бояться разговаривать с детьми и при первых тревожных звоночках - сразу обращаться к специалистам за консультацией, - добавила Виктория Трегубенко.

ОФИЦИАЛЬНО

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Школьницам грозит от пяти до шести лет колонии. Рассматривается версия того, что убийство было совершено не только из неприязни, но и для хайпа в соцсетях.

Свою проверку проводит прокуратура. Ведомство даст оценку действиям органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

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