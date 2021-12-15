Как меняется эстетическая среда Хабаровска. Фото: из архива застройщика.

Благоустройство городской среды, равно как и расселение ветхого аварийного жилого фонда в Хабаровском крае относится к прерогативе краевого правительства и городской администрации. Однако не только власти занимаются приведением в эстетичный и комфортный вид целых микрорайонов. В краевой столице таким примером может служить «Амурский Квартал» - жилой комплекс в границах улиц Джамбула - Амурский бульвар и Серышева - Шеронова. Компания «Талан» - федеральный застройщик, построивший жилой дом «Поколения» - ведет застройку современных многоэтажных домов с соответствующей инфраструктурой в этой локации.

- Основная наша задача - создать комфортную городскую среду и гармонично вписать будущую застройку в окружение. Это самый центр Хабаровска, вокруг немало современных и исторических зданий, здесь проходит бульвар - зеленая, спокойная рекреационная зона. Ветхое аварийное жилье мы расселяем, на месте этих двухэтажных домов строим современное комфортное жилье. Любые вопросы решаются индивидуально с каждым жителем. Предлагаем собственникам юридическую поддержку по приобретению новых квартир. Уже 76 семей улучшили свои жилищные условия, у многих других переселенцев новоселье не за горами. Стараемся помочь людям и обеспечить им комфорт, - рассказывает Александр Ляховенко, директор хабаровского филиала компании «Талан».

Местные жители готовы к переменам.

- Я родился здесь, всю жизнь прожил в этом доме с семьей. Привыкли, но все меняется. Износ домов большой, и условия для жизни становятся просто непригодными. Зимой комнаты сильно промерзают, а летом сырость и плесень. Сейчас готовимся к переезду, - говорит Михаил Тихомиров.

Жители района ждут изменений прежде всего в благоустройстве территории.

Как меняется эстетическая среда Хабаровска. Фото: Наталья Киреева.

- Живу по улице Джамбула, раньше в вечернее время обходила этот район по бульвару, так как нет подсветки и в целом было некомфортно идти вдоль Гупровского городка. Сейчас вижу, как растет новый дом. Надеемся увидеть благоустроенный квартал с ухоженной территорией вокруг, - говорит Ирина Федоровна Мурина, местная жительница.

С новостройкой здесь изменится архитектурный, эстетический и социальный ландшафт. В Хабаровске уже наработан опыт кардинального благоустройства городской среды. Нечто подобное специалисты «Талана» воплотили в жизнь при строительстве жилого комплекса «Поколения» на переулке Батарейном, 1.

«Амурский Квартал» меняет ландшафт постепенно, но в оговоренные сроки. Сейчас пять сильно изношенных ветхих домов расселены и демонтированы. В настоящее время продолжается расселение сразу трех домов. Согласно договору о развитии застроенных территорий (РЗТ) под расселение попадают 29 ветхих жилых домов.

Застройка планируется комплексным образом. В настоящее время ведется строительство первой очереди застройки из двух жилых секций на 13 и 24 этажа. Это первая очередь жилого комплекса «Амурский Квартал». Согласно проекту, планируется территория под видеонаблюдением, двор без машин, торговая галерея вдоль Амурского бульвара и улицы Джамбула. Новостройка органично вписывается в естественную рекреацию Амурского бульвара.