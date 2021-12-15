В Хабаровском крае пенсионеры за вакцинацию получат по две тысячи рублей

В Хабаровском крае пенсионеры за вакцинацию получат по 2 тысячи рублей
Фото: Светлана Макеева
Пенсионерам Хабаровского края выплатят в скором времени по две тысячи рублей за то, что они поставят прививку от коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Михаил Дегтярев.
- Больше всего беспокоит здоровье тех, кто старше 60 лет. Они тяжелее всех переносят ковид, и именно среди пенсионеров больше всего летальных исходов, - сказал губернатор и отметил, что выплата станет дополнительной мотивацией вакцинироваться.
Деньги можно будет получить в период с 20 декабря по 1 марта. Они автоматически поступят на карты «МИР» после постановки второй прививки.
Напомним, что пожилым людям необязательно самим приходить в прививочные пункты. Граждане могут пригласить специалистов к себе домой, позвонив по телефону 122.
Ранее сообщалось о том, что с 15 по 30 декабря введен режим самоизоляции для непривитых жителей края старше 60 лет. Также с 12 по 27 декабря на территориях Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре не будет доступна компенсация льготного проезда для пожилых людей, у которых нет QR-кода. Такое решение принято оперативным штабом для обеспечения соблюдения пенсионерами режима самоизоляции.
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